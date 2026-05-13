¿Juega la Hormiga González? Las alineaciones de Cruz Azul vs. Chivas por la Liguilla del Clausura 2026

La Máquina y los de Jalisco le darán inicio a las semifinales con un encuentro que promete emociones, aún con la ausencia del joven goleador.

Está todo listo para el inicio de las semifinales de la Liga MX. Este miércoles se medirán Cruz Azul y Chivas de Guadalajara en el Estadio Banorte por la ida de una de las dos llaves que busca uno de los grandes finalistas del Clausura 2026. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre las alineaciones que se espera que sean de gala.

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Por el lado de Chivas, la remontada ante Tigres UANL en los cuartos de final les permitió confirmar su estatus de candidato para conquistar el primer título grande del año. En ese sentido, para Gabriel Milito es fundamental mantener la base del plantel y alineación que le viene dando éxito, por lo que no se esperan mayores sorpresas en el conjunto tapatío.

La mala noticia, aunque ya conocida, es que Armando la Hormiga González seguirá siendo baja por su convocatoria a la Selección Mexicana en la previa del Mundial 2026. De esta manera, el frente de ataque de Jalisco estará repartido entre Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

En relación a La Máquina, la ecuación es más o menos similar. La serie ante Atlas no generó sustos y el equipo marcha tal lo planeado. Vale recordar que el inicio del encuentro está previsto para las 23:00hs del Centro de México y que podrá ser visto de manera exclusiva mediante través de Canal 5 por TUDN, en ViX Premium por su plataforma de streaming, además de un par de opciones: en televisión abierta como lo es Canal 7 por Azteca Deportes y en YouTube por el canal de Layvtime.

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Alineación de Chivas ante Cruz Azul

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Hugo Camberos

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

Ángel Sepúlveda

La alineación de Cruz Azul vs. Chivas

Kevin Mier

Luis Rodarte

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Omar Campos

Amaury García

José Paradela

Agustín Palavecino

Carlos Rodríguez

Rodolfo Rotondi

Christian Ebere

En síntesis

Cruz Azul y Chivas juegan la semifinal de ida del Clausura 2026 este miércoles.

y juegan la semifinal de ida del este miércoles. El partido inicia a las 23:00hs en el Estadio Banorte y será transmitido por Canal 5 .

en el y será transmitido por . El técnico de Chivas, Gabriel Milito, planea mantener la alineación que venció a Tigres UANL.