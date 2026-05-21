A continuación, descubre cuáles serán las pérdidas que sufrirán ambos técnicos de cara al partidazo de hoy.

Llegó el día tan ansiado por todos en Ciudad de México: Cruz Azul y Pumas disputarán esta noche la gran final del campeonato del futbol mexicano, en un duelo electrizante. La Liguilla del Clausura 2026 comienza a definirse, y en esta ocasión se desarrollará el primero de los dos partidos que definirán al campeón de esta temporada.

Publicidad

Algunas de las grandes estrellas del torneo se harán presentes en el campo este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se abrirá la serie decisiva de esta Liga MX. Sin embargo, al mismo tiempo, habrá ausencias importantes en los dos equipos, que se harán sentir más allá de que las dos plantillas son lo suficientemente fuertes.

Las bajas de Cruz Azul ante Pumas UNAM:

Para toda la definición del trofeo, ‘La Máquina’ no podrá contar con Erik Lira, que fue convocado a la concentración mundialista de la Selección Mexicana y se perderá ambos juegos. Además, Nicolás Ibáñez no estará en el juego de ida por continuar lesionado (recuperándose de la ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo, cerca de la pantorrilla). El argentino sí podría estar para la revancha.

Las bajas de Pumas UNAM ante Cruz Azul:

Al igual que su rival de turno, los ‘Universitarios’ tendrán una ausencia clave por citación a la escuadra nacional: Guillermo Martínez, que se encuentra con sus compañeros del ‘Tri’. Por otro lado, tendrá a un titular marginado para toda la serie por lesión: Alan Medina, que fue operado hace un par de semanas y tendrá varios meses de rehabilitación.

Publicidad

Medina, una fija auriazul que se perdió la Liguilla [Foto: Getty]

Así formaría Cruz Azul para recibir a Pumas UNAM:

Estos son los once que se perfilan a salir al campo de juego en el equipo de Joel Huiqui, con Lira e Ibáñez no disponibles:

Kevin Mier.

Willer Ditta.

Amaury García.

Gonzalo Piovi.

Omar Campos.

Carlos Rodríguez.

Jeremy Márquez.

Carlos Rotondi.

Agustín Palavecino.

José Paradela.

Christian Ebere.

Publicidad

Así formaría Pumas UNAM para recibir a Cruz Azul:

Estos son los once que se perfilan a comenzar el encuentro en el equipo de Efraín Juárez, con Martínez y Medina no disponibles: