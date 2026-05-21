Conoce cuál es el escenario que se le presentará a los 'Universitarios' en el encuentro de esta noche en CDMX.

Pumas UNAM, con la herida de dos subcampeonatos recientes y muchos años sin poder coronar, buscará volver a tocar el cielo con las manos con ese hambre de gloria. Se viene la final de la Liga MX, ante un digno rival como Cruz Azul. Desafortunadamente, uno de estos dos históricos se quedará con las manos vacías: los auriazules no querrán ser ellos.

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Los ‘Universitarios’ tuvieron un camino muy meritorio hasta la definición del título: tras ser superlíderes, eliminaron al América y a Pachuca. En la fase regular, terminaron quedándose en la última jornada con el liderato del Clausura 2026. En la Liguilla, superaron ambas rondas por la ventaja deportiva que le brindó la mencionada posición privilegiada en la tabla.

En esta final ante Cruz Azul, no habrá ventajas para nadie ni ningún criterio del reglamento que ampare a cualquiera de los dos aspirantes a la corona. Pumas no gozará de ese beneficio de las fases anteriores y deberá imponerse en el resultado si quiere ser campeón de la Liga MX. Se aproxima una contienda apasionante entre los ‘Felinos’ y ‘La Máquina’.

Pumas quiere acabar con una agonía interminable [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde con Cruz Azul por el Clausura 2026?

De darse cualquiera de los tres marcadores posibles, el resultado no será definitivo ya que faltará la revancha. Esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes se disputará el partido de ida de la final de la Liga MX, pero luego quedará la vuelta. Por ello, la suerte de Pumas UNAM no se confirmará este mismo jueves, para bien ni para mal.

Eso sí, será importante conseguir una diferencia en la ida en casa de Cruz Azul, ya que al no tener ventaja deportiva en esta fase, cada gol a favor será determinante. La final se definirá en Ciudad Universitaria y lo ideal sería lograr un triunfo hoy, para luego irse con la frente en alto y sin sufrir por demás al partido donde tendrán el apoyo de su afición.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final entre Cruz Azul y Pumas?

El primer enfrentamiento de la serie se llevará a cabo HOY jueves 21 de mayo, en el Estadio Ciudad de los Deportes (Ciudad de México). El cuadro celeste será local en el juego de ida ya que finalizó en la tercera posición de la tabla general. El compromiso de esta noche dará comienzo a partir de las 20.00 hora CDMX.

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Por otro lado, el segundo cruce de la llave tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo, en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad Universitaria). El conjunto auriazul será local en la vuelta por haber sido superlíder en la fase regular. El encuentro del fin de semana iniciará más temprano, a las 19.00 hora CDMX.