América y Chivas jugarán el próximo fin de semana por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. La máxima rivalidad del futbol de México sumará un nuevo capítulo en la Fase Regular del torneo.

Sin embargo, este no será el último partido entre los dos equipos más grandes e importantes del país. Más allá de un posible cruce en la Liguilla del torneo, ambos protagonizarán un duelo clásico el próximo mes, apenas un mes después de verse las caras en el torneo.

Será en el marco de un duelo amistoso en Estados Unidos, más precisamente en el State Farm Stadium de la ciudad de Phoenix, estadio de Arizona. Los seguidores de los dos equipos en el país vecino tendrán la chance de poder ver a su equipo en un clásico.

Un detalle no menor es que el duelo será en medio de la Fecha FIFA del mes de octubre, ya que se disputará el sábado 11 de octubre desde las 21:00 horas (Ciudad de México). De esta manera, ambos equipos no contarán con los jugadores que sean convocados a sus selecciones nacionales.

¿Cuándo juegan América y Chivas por el Clásico Nacional del Apertura 2025?

Retomando lo dicho en el principio, Azulcremas y Rojiblanco se medirán en la capital mexicana el próximo sábado 13 de septiembre desde las 21:15 horas (Ciudad de México). Mientras los locales buscan ser líderes de la tabla, la visita necesitaba escaparle al sotanero.

