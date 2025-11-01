Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Las alineaciones de Atlas vs. Toluca por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

Atlas y Toluca se enfrentan este sábado por la Liga MX en el Estadio Jalisco. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Atlas y Toluca se enfrentan en la Liga MX
© Getty ImagesAtlas y Toluca se enfrentan en la Liga MX

Este sábado 1 de noviembre se disputan tres partidos por el Apertura 2025. Uno de estos juegos tiene como protagonistas a Atlas y a Toluca, que se enfrentan en el Estadio Jalisco por la Jornada 16 en un encuentro en el que los equipos están en realidades distintas.

Publicidad

Por el lado de los Rojinegros, el equipo de Diego Cocca aspira poder clasificar al Play-In, pero para eso deberá sumar puntos frente a Toluca en lo que será un partido muy difícil. Atlas viene de perder 4-1 con Chivas en el Clásico Tapatío y busca recuperarse.

Con respecto a Toluca, los dirigidos por Antonio Mohamed acumulan dos empates consecutivos en la Liga MX y, con la victoria de Cruz Azul de este viernes, los Diablos Rojos perdieron el liderazgo de la tabla. Así que el equipo tiene una motivación para el partido ante Atlas.

La probable alineación de Atlas

  • Camilo Vargas
  • Gustavo Ferrareis
  • Adrián Mora
  • Matheus Dória
  • Gaddi Aguirre
  • Paulo Ramírez
  • Diego González
  • Aldo Rocha
  • Sergio Hernández
  • Mateo García
  • Uros Durdevic
Publicidad

La probable alineación de Toluca

  • Hugo González
  • Diego Barbosa
  • Federico Pereira
  • Everardo del Villar
  • Jesús Gallardo
  • Marcel Ruiz
  • Nicolás Castro
  • Franco Romero
  • Helinho
  • Jesús Angulo
  • Paulinho
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Atlas se aseguró su primer fichaje para el Clausura 2026
Liga MX

Atlas se aseguró su primer fichaje para el Clausura 2026

Diego Cocca admitió las chances de Atlas de bajar al líder Toluca: "Es una realidad"
Liga MX

Diego Cocca admitió las chances de Atlas de bajar al líder Toluca: "Es una realidad"

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas a 2 jornadas de terminar el Apertura 2025?
Liga MX

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas a 2 jornadas de terminar el Apertura 2025?

¿Por qué no juega Óliver Torres en Rayados vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Óliver Torres en Rayados vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo