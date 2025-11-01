Las alineaciones de Atlas vs. Toluca por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 1 de noviembre se disputan tres partidos por el Apertura 2025. Uno de estos juegos tiene como protagonistas a Atlas y a Toluca, que se enfrentan en el Estadio Jalisco por la Jornada 16 en un encuentro en el que los equipos están en realidades distintas.

Por el lado de los Rojinegros, el equipo de Diego Cocca aspira poder clasificar al Play-In, pero para eso deberá sumar puntos frente a Toluca en lo que será un partido muy difícil. Atlas viene de perder 4-1 con Chivas en el Clásico Tapatío y busca recuperarse.

Con respecto a Toluca, los dirigidos por Antonio Mohamed acumulan dos empates consecutivos en la Liga MX y, con la victoria de Cruz Azul de este viernes, los Diablos Rojos perdieron el liderazgo de la tabla. Así que el equipo tiene una motivación para el partido ante Atlas.

La probable alineación de Atlas

Camilo Vargas

Gustavo Ferrareis

Adrián Mora

Matheus Dória

Gaddi Aguirre

Paulo Ramírez

Diego González

Aldo Rocha

Sergio Hernández

Mateo García

Uros Durdevic

La probable alineación de Toluca