En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. El partido será este jueves 27 de noviembre desde las 20:07 horas (Ciudad de México).

Publicidad

Publicidad

El equipo a cargo de Gabriel Milito viene en alza tras vencer por 4-2 en condición de local a Rayados y meterse sobre el final de manera directa a la Liguilla, pudiéndose saltear la disputa del Play-In. Ahora, buscará un buen resultado para jugar el fin de semana con menos presión la Vuelta.

Del lado del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, viene de sufrir un duro golpe tras perder de local ante Pumas UNAM por 3-2. Sin embargo, lo que más lamenta la Máquina Cementera es la sensible baja por lesión de su portero Kevin Mier.

La posible alineación de Chivas vs. Cruz Azul

Raúl Rangel

Gilberto Sepúlveda

Bryan González

José Castillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Daniel Aguirre

Luis Romo

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Armando González

DT: Gabriel Milito

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Cruz Azul vs. Chivas

Andrés Gudiño

Jorge Sánchez

Gonzalo Piovi

Willer Ditta

Jesús Orozco

Rodolfo Rotondi

Erik Lira

Carlos Rodríguez

José Paradela

Mateusz Bogusz

Gabriel Fernández

DT: Nicolás Larcamón