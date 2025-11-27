Es tendencia:
Apertura 2025

Las probables alineaciones de Chivas vs. Cruz Azul por los cuartos de final del Apertura 2025

El Rebaño Sagrado y la Máquina Cementera se enfrentan por la Ida de los Cuartos de Final del torneo de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Chivas y Cruz Azul se enfrentan por la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX
© Getty ImagesChivas y Cruz Azul se enfrentan por la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. El partido será este jueves 27 de noviembre desde las 20:07 horas (Ciudad de México).

El equipo a cargo de Gabriel Milito viene en alza tras vencer por 4-2 en condición de local a Rayados y meterse sobre el final de manera directa a la Liguilla, pudiéndose saltear la disputa del Play-In. Ahora, buscará un buen resultado para jugar el fin de semana con menos presión la Vuelta.

Del lado del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, viene de sufrir un duro golpe tras perder de local ante Pumas UNAM por 3-2. Sin embargo, lo que más lamenta la Máquina Cementera es la sensible baja por lesión de su portero Kevin Mier.

La posible alineación de Chivas vs. Cruz Azul

  • Raúl Rangel
  • Gilberto Sepúlveda
  • Bryan González
  • José Castillo
  • Omar Govea
  • Efraín Álvarez
  • Daniel Aguirre
  • Luis Romo
  • Richard Ledezma
  • Roberto Alvarado
  • Armando González
  • DT: Gabriel Milito
La posible alineación de Cruz Azul vs. Chivas

  • Andrés Gudiño
  • Jorge Sánchez
  • Gonzalo Piovi
  • Willer Ditta
  • Jesús Orozco
  • Rodolfo Rotondi
  • Erik Lira
  • Carlos Rodríguez
  • José Paradela
  • Mateusz Bogusz
  • Gabriel Fernández
  • DT: Nicolás Larcamón
