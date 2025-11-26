Es tendencia:
LIGA MX

Las alineaciones de FC Juárez vs. Toluca por los cuartos de final del Apertura 2025

Los Bravos de Juárez reciben a Toluca por la ida de los cuartos de final en un partido histórico para el club que llegó por primera vez a una Liguilla.

Por Ramiro Canessa

Este miércoles comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 con grandes partidos. Uno de ellos será FC Juárez vs. Toluca, que juegan desde las 19:00 horas de la CDMX en el Estadio Olímpico Benito Juárez por la ida de los cuartos de final. Los locales llegan con más ritmo ya que disputaron dos partidos del Play-In para clasificar a la Liguilla por primera vez en toda su historia.

En el primer encuentro del Play-In perdieron 3-1 ante Xolos, pero luego lograron recuperarse y vencieron 2-1 a Pachuca para conseguir su boleto. Esa combinación de desgaste y confianza puede ser un factor importante en la serie, especialmente jugando en casa en el partido de ida.

Los Diablos Rojos, defensores del título, terminaron como superlíderes y son candidatos a quedarse con el bicampeonato. Toluca sabe que tendrá la ventaja de definir todas las series en el Nemesio Díez y llega con un plantel sólido que apunta a repetir el éxito del torneo anterior.

Alineación de FC Juárez para recibir al superlíder

  • Sebastián Jurado
  • Denzell García
  • José García
  • Jesús Murillo
  • Guilherme Castilho
  • Homer Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • Rodolfo Pizarro
  • Éder López
  • Ricardinho
  • Óscar Estupiñán
Alineación del Toluca para visitar a Juárez

  • Hugo González
  • Bruno Méndez
  • Federico Pereira
  • Everardo López del Villar
  • Diego Zaragoza
  • Franco Romero
  • Marcel Ruiz
  • Jesús Gallardo
  • Helinho
  • Nicolás Castro
  • Paulinho
Juárez vs. Toluca: Día, hora y TV de la ida de los cuartos de final del Apertura 2025

