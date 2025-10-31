Es tendencia:
Las probables alineaciones de Necaxa vs. Santos Laguna por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Rayos y los Guerreros se enfrentan por una nueva jornada del torneo nacional de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Necaxa y Santos Laguna se miden por la Jornada 16 del Apertura 2025
© Getty ImagesNecaxa y Santos Laguna se miden por la Jornada 16 del Apertura 2025

Por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MXNecaxa Santos Laguna se miden este viernes 31 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Ambos equipos van por la victoria para intentar ingresar a la instancia de playoffs del torneo.

El equipo a cargo de Fernando Gago viene de obtener un triunfazo en condición de visitante ante Atlético San Luis con un impresionante marcador de 4-3. Con 13 unidades, se ubican 16° a solo 4 unidades de ingresar al Play-In, cuyo último cupo precisamente lo tienen en este momento los Guerreros.

Del lado del equipo dirigido por Francisco Rodríguez, vienen de recolectar una buena victoria de local ante Querétaro para instalarse en el 10° lugar con 17 puntos, ocupando de momento el último boleto del Play-In. A falta de dos jornadas, una victoria daría un envió importante para clasificar.

La posible alineación de Necaxa vs. Santos Laguna

  • Ezequiel Unsain
  • Cristian Calderón
  • Franco Rossano
  • Emilio Lara
  • Tomás Jacob
  • Agustín Oliveros,
  • Agustín Palavecino
  • Iván Rodríguez
  • Kevin Rosero
  • Tomás Badaloni
  • Diber Cambindo
  • DT: Fernando Gago
La posible alineación de Santos Laguna vs. Necaxa

  • Carlos Acevedo
  • Bruno Amione
  • Kevin Balanta
  • Haret Ortega
  • Javier Abella
  • Aldo López
  • Kevin Palacios
  • Javier Güémez
  • Fran Villalba
  • Ramiro Sordo
  • Alberto Ocejo
  • DT: Francisco Rodríguez
