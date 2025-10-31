Por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Necaxa y Santos Laguna se miden este viernes 31 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Ambos equipos van por la victoria para intentar ingresar a la instancia de playoffs del torneo.

El equipo a cargo de Fernando Gago viene de obtener un triunfazo en condición de visitante ante Atlético San Luis con un impresionante marcador de 4-3. Con 13 unidades, se ubican 16° a solo 4 unidades de ingresar al Play-In, cuyo último cupo precisamente lo tienen en este momento los Guerreros.

Del lado del equipo dirigido por Francisco Rodríguez, vienen de recolectar una buena victoria de local ante Querétaro para instalarse en el 10° lugar con 17 puntos, ocupando de momento el último boleto del Play-In. A falta de dos jornadas, una victoria daría un envió importante para clasificar.

La posible alineación de Necaxa vs. Santos Laguna

Ezequiel Unsain

Cristian Calderón

Franco Rossano

Emilio Lara

Tomás Jacob

Agustín Oliveros,

Agustín Palavecino

Iván Rodríguez

Kevin Rosero

Tomás Badaloni

Diber Cambindo

DT: Fernando Gago

La posible alineación de Santos Laguna vs. Necaxa