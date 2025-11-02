Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Xolos por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

Pumas UNAM no está pasando por su mejor momento futbolístico y la afición se ha mostrado preocupada por lo que se vio en el campo de juego en las últimas jornadas. El equipo ha tenido varias noticias negativas, lo que ha generado incertidumbre entre los seguidores.

En estas semanas, la situación se complicó aún más con la confirmación de la rescisión de contrato de Aaron Ramsey, quien abandonó México tras el escándalo relacionado con su perrita desaparecida. La salida del mediocampista ha dejado un hueco importante en el equipo.

Efraín Juárez y sus dirigidos saben que no tienen margen de error: deben sumar de a tres para mantener las aspiraciones de clasificar al Play-In y depender de sí mismos en la última jornada, donde se medirán ante Cruz Azul. Cada punto será clave para mantener vivas sus posibilidades.

Desde las 12:00 hs de la CDMX, Pumas recibe a Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada 16 del Apertura 2025. El equipo visitante también llega con urgencias, ya que su objetivo es asegurar un lugar directo en los playoffs y necesita los tres puntos para mantenerse competitivo en la tabla.

Alineación titular de Pumas UNAM

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Rubén Duarte

Nathan Silva

Álvaro Angulo

José Caicedo

Jorge Ruvalcaba

José Macías

Alan Medina

Adalberto Carrasquilla

Rodrigo López

Alineación titular de Xolos de Tijuana