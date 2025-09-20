La jornada sabatina de la novena fecha del Apertura 2025 se cerrará con una promesa de partidazo. En el Estadio BBVA, y a partir de las 21:05 horas (CDMX), Rayados jugará ante su público con la posibilidad de recuperar la cima de la clasificación de la Liga MX ante un América que viene de perder el Clásico Nacional ante Chivas.

El conjunto de Domènec Torrent, que acumula siete victorias en fila, quedó en segundo lugar con 21 puntos tras la victoria de Cruz Azul ante FC Juárez (3-2) en el Estadio Olímpico Universitario. Por ende, un nuevo triunfo no solo le permitirá superar a La Máquina (23 unidades) a falta de ocho fechas para el final de la fase regular, sino que también igualará el récord histórico de éxitos consecutivos del club, el cual data de la temporada 1963-1964.

Rayados viene de vencer a Querétaro en lo que fue su séptima victoria consecutiva por la Liga MX. (Getty Images)

En tanto, la derrota en el Clásico frenó el envión de unas Águilas que habían hilvanado cuatro victorias consecutivas previamente. El partido de esta noche será fundamental en las aspiraciones del equipo de André Jardine (3° con 17 puntos) de dar un paso más para evitar sobresaltos pensando en la clasificación directa a los cuartos de final a los cuales accederán los seis primeros.

A América se le cortó una racha de cuatro victorias consecutivas con la derrota ante Chivas. (Imago7)

En cuanto a las alineaciones, la gran incógnita en el conjunto local pasa por la participación de Anthony Martial, flamante refuerzo de Rayados que aseguró estar en condiciones para jugar durante su reciente conferencia de prensa de presentación el viernes 19 de septiembre. Otro aspecto a destacar es el regreso de Sergio Ramos tras perderse el partido ante Querétaro por suspensión.

Por el lado de América habrá al menos dos ausencias confirmadas. Ellas son las de Henry Martín (esguince de rodilla izquierda) y Jonathan dos Santos (desgarro en el gemelo de la pierna derecha). En duda, aunque no descartados, están Álvaro Fidalgo y Sebastián Cáceres.

La probable alineación de Rayados

Santiago Mele

Sergio Ramos

Stefan Medina

Víctor Guzmán

Ricardo Chávez

Jorge Rodríguez

Óliver Torres

Gerardo Arteaga

Sergio Canales

Germán Berterame

Jesús Corona

La probable alineación de América

Ángel Malagón

Dagoberto Espinoza

Ramón Juárez

Igor Lichnovsky

Cristian Borja

Israel Reyes

Alexis Gutiérrez

Alejandro Zendejas

Erick Sánchez

Allan Saint-Maximin

Rodrigo Aguirre

