¿Qué motivó realmente a Anthony Martial a fichar por Rayados en la Liga MX?

Tras algunas semanas de negociaciones e idas y vueltas, finalmente Anthony Martial es nuevo jugador de Rayados y fue presentado en conferencia de prensa frente a los medios. Junto a él estuvo Antonio Noriega, director deportivo de los Albiazules.

El jugador brindó sus primeras sensaciones de estar en un nuevo país: “Es un gran logro estar en México. Conozco a muchos jugadores que están aquí, así que fue sencillo para mí. Quería algo nuevo. Estoy encantado de estar aquí. El staff es increíble, la afición, y espero hacer algo bueno aquí“.

Por otro lado, reveló que consultó con amigos y colegas que pasaron por México para pedirles una referencia: “Tengo una carrera todavía por delante y, aunque es un fútbol nuevo para mí, en Europa es diferente. Pero he hablado con muchos jugadores que han jugado en México y me han transmitido buenas sensaciones. Fue una excelente decisión venir a México, y veremos cómo van las cosas en el futuro”.

También dio detalles de su situación futbolística actual: “Físicamente me siento muy bien, porque estuve entrenando a diario en Atenas. Estoy listo. Es difícil con el jet lag, pero estoy listo para mañana si así lo decide el entrenador”. “Vengo con la idea de ayudar al equipo, de mantenerlos en la cima y ganar el torneo al final de la temporada”, agregó.

Por último, reveló que lo motivó a llegar a México: “Jugando en Atenas, veíamos partidos de equipos mexicanos. Lo que vi es que es una excelente liga, muy agresiva, y considero que va a encajar conmigo y con el equipo. Ya hablé con el entrenador, sé cómo juega el equipo, y por eso decidí estar aquí”.

¿Cuándo podría debutar Anthony Martial en Rayados?

Acorde a la información brindada por Claro Sports, el ex jugador de Manchester United sería tenido en cuenta por el entrenador Domenec Torrent para la Jornada 9 del Apertura 2025. El partidó es este mismo sábado 20 de septiembre ante América en el Estadio BBVA desde las 21:05 horas (Ciudad de México).