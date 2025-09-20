Rayados revolucionó el mercado en el último día por lo que fue el fichaje de Anthony Martial. Después de la oficialización, el delantero francés viajó a Monterrey, ya fue presentado y se espera que este sábado haga su debut con el equipo en la Liga MX.

El equipo de Domènec Torrent es el líder del Apertura 2025 y lleva una racha de siete victorias consecutivas. Anthony Martial llega a un club que está en un gran momento y Lucas Ocampos, quien ya conoce al francés desde antes, comentó qué le aportará el galo a Monterrey.

“Sé la clase de persona y jugador que es, lo que aporta al vestuario. Todo suma. Hoy, gracias a Dios, estamos en un gran presente del equipo. Llega un jugador con muchísima calidad que seguirá aportando para nosotros”, expresó Lucas Ocampos en una entrevista con Mediotiempo.

Asimismo, el delantero argentino manifestó que ahora habrá mucha competencia interna en Rayados y que ese será un ‘problema’ que tendrá Domènec Torrent: “Será bueno porque fomentará esa competitividad interna para querer demostrar lo que estamos haciendo hoy e intentar seguir jugando”.

“Ahora Domènec Torrent tiene un problema importante, pero lindo: un problema que cualquier entrenador quisiera tener. Muchos jugadores en el mismo nivel. Y él aportará muchísimo a este club, y la gente lo va a disfrutar”, agregó Lucas Ocampos sobre lo que significa la llegada de Anthony Martial.

Lucas Ocampos jugó 24 partidos en total con el francés, con quien compartió equipo tanto en Sevilla como en Mónaco. Es por eso que el argentino lo conoce muy bien al fichaje estrella de Rayados. Anthony Martial solo disputó un encuentro con el AEK Atenas esta temporada, pero seguro no tardará en ponerse a tono para intentar ser protagonista en la Liga MX.

