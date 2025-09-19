Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Cruz Azul y la derrota de León

Repasa aquí de qué manera quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras los partidos disputados este viernes.

Por Martín Zajic

León sufrió una dura goleada en Tijuana.
© Getty ImagesLeón sufrió una dura goleada en Tijuana.

Este viernes 19 de septiembre tuvo una agenda poco habitual para este día de la semana: el Torneo Apertura 2025 nos regaló cuatro partidos en su jornada inicial, dando comienzo a la 9° fecha de este campeonato del segundo semestre. Los marcadores fueron variados y eso generó cambios en la tabla de posiciones del certamen. A continuación, repasa las nuevas modificaciones.

Los resultados del viernes en el Torneo Apertura 2025:

Con tres triunfos de los locales y un empate, así quedaron cada uno de los partidos que abrieron esta novena jornada de la competencia:

  • Cruz Azul 3-2 FC Juárez (Luka Romero, Gabriel Fernández y José Paradela / Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio)
  • Necaxa 1-0 Puebla (Franco Moyano -en contra-)
  • Tijuana 5-0 León (Franck Boyá, Jackson Porozo, Rafael Fernández, Ezequiel Bullaude y Shamar Nicholson)
  • Mazatlán 1-1 Atlas (Facundo Almada y Uros Durdevic)
En este primer día de la fecha 9, se convirtieron trece goles en cuatro partidos, un promedio aceptable para lo que venía sucediendo y para las expectativas puestas en esta jornada futbolera.

Xolos de Tijuana le propinó una goleada histórica a León.

Xolos de Tijuana le propinó una goleada histórica a León.

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025?

Luego de los partidos del viernes, la cima cambió de dueño: Cruz Azul destronó a Monterrey y se quedó con el liderato (transitorio) del campeonato de Primera División. A la espera del juego de Rayados de este sábado, ‘La Máquina’ extendió su invicto y alcanzó los 23 puntos, superando por dos al equipo regio que buscará no perder su lugar esta fecha.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025:

PosiciónEquipoPuntosJugadosDif. de gol
1Cruz Azul2399
2Monterrey2189
3Club América1788
4Tijuana1699
5Toluca1688
6Tigres UANL1588
7Pachuca1383
8Pumas UNAM1282
9FC Juárez129-1
10Club León119-6
11Necaxa99-6
12Chivas88-2
13Santos Laguna78-2
14Atlético San Luis78-3
15Mazatlán79-5
16Atlas79-7
17Querétaro48-9
18Puebla49-15

¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Torneo Apertura 2025?

Tras un apasionante viernes futbolero, el fin de semana de acción en la Liga MX no para de mejorar: en este desglose, los cuatro platos del sábado 20 de septiembre con sus respectivos días, horarios y TV.

  • Pachuca vs. Querétaro: 17.00 horas, desde el Estadio Hidalgo, por FOX y Caliente TV.
  • Pumas UNAM vs. Tigres UANL: 19.00 horas, desde el Estadio Olímpico Universitario, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
  • Chivas vs. Toluca: 19.07 horas, desde el Estadio Akron, por Amazon Prime Video.
  • Monterrey vs. América: 21.05 horas, desde el Estadio BBVA, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
