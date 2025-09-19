Este viernes 19 de septiembre tuvo una agenda poco habitual para este día de la semana: el Torneo Apertura 2025 nos regaló cuatro partidos en su jornada inicial, dando comienzo a la 9° fecha de este campeonato del segundo semestre. Los marcadores fueron variados y eso generó cambios en la tabla de posiciones del certamen. A continuación, repasa las nuevas modificaciones.
Los resultados del viernes en el Torneo Apertura 2025:
Con tres triunfos de los locales y un empate, así quedaron cada uno de los partidos que abrieron esta novena jornada de la competencia:
- Cruz Azul 3-2 FC Juárez (Luka Romero, Gabriel Fernández y José Paradela / Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio)
- Necaxa 1-0 Puebla (Franco Moyano -en contra-)
- Tijuana 5-0 León (Franck Boyá, Jackson Porozo, Rafael Fernández, Ezequiel Bullaude y Shamar Nicholson)
- Mazatlán 1-1 Atlas (Facundo Almada y Uros Durdevic)
En este primer día de la fecha 9, se convirtieron trece goles en cuatro partidos, un promedio aceptable para lo que venía sucediendo y para las expectativas puestas en esta jornada futbolera.
Xolos de Tijuana le propinó una goleada histórica a León.
¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025?
Luego de los partidos del viernes, la cima cambió de dueño: Cruz Azul destronó a Monterrey y se quedó con el liderato (transitorio) del campeonato de Primera División. A la espera del juego de Rayados de este sábado, ‘La Máquina’ extendió su invicto y alcanzó los 23 puntos, superando por dos al equipo regio que buscará no perder su lugar esta fecha.
ver también
Cruz Azul 3-2 FC Juárez: resumen, goles y videos del juego de la jornada 9 del Apertura 2025
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025:
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Jugados
|Dif. de gol
|1
|Cruz Azul
|23
|9
|9
|2
|Monterrey
|21
|8
|9
|3
|Club América
|17
|8
|8
|4
|Tijuana
|16
|9
|9
|5
|Toluca
|16
|8
|8
|6
|Tigres UANL
|15
|8
|8
|7
|Pachuca
|13
|8
|3
|8
|Pumas UNAM
|12
|8
|2
|9
|FC Juárez
|12
|9
|-1
|10
|Club León
|11
|9
|-6
|11
|Necaxa
|9
|9
|-6
|12
|Chivas
|8
|8
|-2
|13
|Santos Laguna
|7
|8
|-2
|14
|Atlético San Luis
|7
|8
|-3
|15
|Mazatlán
|7
|9
|-5
|16
|Atlas
|7
|9
|-7
|17
|Querétaro
|4
|8
|-9
|18
|Puebla
|4
|9
|-15
¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Torneo Apertura 2025?
Tras un apasionante viernes futbolero, el fin de semana de acción en la Liga MX no para de mejorar: en este desglose, los cuatro platos del sábado 20 de septiembre con sus respectivos días, horarios y TV.
- Pachuca vs. Querétaro: 17.00 horas, desde el Estadio Hidalgo, por FOX y Caliente TV.
- Pumas UNAM vs. Tigres UANL: 19.00 horas, desde el Estadio Olímpico Universitario, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
- Chivas vs. Toluca: 19.07 horas, desde el Estadio Akron, por Amazon Prime Video.
- Monterrey vs. América: 21.05 horas, desde el Estadio BBVA, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
ver también
¡Elogió a Rayados! Alejandro Zendejas definió en cuatro palabras el próximo desafío del América