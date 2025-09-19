Este viernes 19 de septiembre tuvo una agenda poco habitual para este día de la semana: el Torneo Apertura 2025 nos regaló cuatro partidos en su jornada inicial, dando comienzo a la 9° fecha de este campeonato del segundo semestre. Los marcadores fueron variados y eso generó cambios en la tabla de posiciones del certamen. A continuación, repasa las nuevas modificaciones.

Los resultados del viernes en el Torneo Apertura 2025:

Con tres triunfos de los locales y un empate, así quedaron cada uno de los partidos que abrieron esta novena jornada de la competencia:

Cruz Azul 3-2 FC Juárez (Luka Romero, Gabriel Fernández y José Paradela / Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio)

(Luka Romero, Gabriel Fernández y José Paradela / Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio) Necaxa 1-0 Puebla (Franco Moyano -en contra-)

(Franco Moyano -en contra-) Tijuana 5-0 León (Franck Boyá, Jackson Porozo, Rafael Fernández, Ezequiel Bullaude y Shamar Nicholson)

(Franck Boyá, Jackson Porozo, Rafael Fernández, Ezequiel Bullaude y Shamar Nicholson) Mazatlán 1-1 Atlas (Facundo Almada y Uros Durdevic)

En este primer día de la fecha 9, se convirtieron trece goles en cuatro partidos, un promedio aceptable para lo que venía sucediendo y para las expectativas puestas en esta jornada futbolera.

Xolos de Tijuana le propinó una goleada histórica a León.

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025?

Luego de los partidos del viernes, la cima cambió de dueño: Cruz Azul destronó a Monterrey y se quedó con el liderato (transitorio) del campeonato de Primera División. A la espera del juego de Rayados de este sábado, ‘La Máquina’ extendió su invicto y alcanzó los 23 puntos, superando por dos al equipo regio que buscará no perder su lugar esta fecha.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025:

Posición Equipo Puntos Jugados Dif. de gol 1 Cruz Azul 23 9 9 2 Monterrey 21 8 9 3 Club América 17 8 8 4 Tijuana 16 9 9 5 Toluca 16 8 8 6 Tigres UANL 15 8 8 7 Pachuca 13 8 3 8 Pumas UNAM 12 8 2 9 FC Juárez 12 9 -1 10 Club León 11 9 -6 11 Necaxa 9 9 -6 12 Chivas 8 8 -2 13 Santos Laguna 7 8 -2 14 Atlético San Luis 7 8 -3 15 Mazatlán 7 9 -5 16 Atlas 7 9 -7 17 Querétaro 4 8 -9 18 Puebla 4 9 -15

¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Torneo Apertura 2025?

Tras un apasionante viernes futbolero, el fin de semana de acción en la Liga MX no para de mejorar: en este desglose, los cuatro platos del sábado 20 de septiembre con sus respectivos días, horarios y TV.

Pachuca vs. Querétaro: 17.00 horas, desde el Estadio Hidalgo, por FOX y Caliente TV.

17.00 horas, desde el Estadio Hidalgo, por FOX y Caliente TV. Pumas UNAM vs. Tigres UANL: 19.00 horas, desde el Estadio Olímpico Universitario, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

19.00 horas, desde el Estadio Olímpico Universitario, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Chivas vs. Toluca: 19.07 horas, desde el Estadio Akron, por Amazon Prime Video.

19.07 horas, desde el Estadio Akron, por Amazon Prime Video. Monterrey vs. América: 21.05 horas, desde el Estadio BBVA, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

