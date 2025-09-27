La acción de la Jornada 11 del Apertura 2025 continuará este sábado con un duelo norteño. A partir de las 19:00 horas del centro de México, Rayados, que hilvana dos encuentros sin victorias, recibirá en el Estadio BBVA a Santos Laguna, que viene de ganar como local en su último partido.

Luego de un gran arranque de campeonato, con siete victorias en fila sobre ocho partidos, el conjunto de Doménec Torrent detuvo su marcha triunfal al empatar contra América de local (2-2) y perder por goleada ante Toluca (2-6) como visitante. Así, La Pandilla se ubica en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con 22 puntos, aún en zona de clasificación a cuartos de final cuando restan siete fechas para el final de la fase regular.

Rayados viene de perder por goleada en su visita a Toluca. (Imago7)

En tanto, el equipo de Francisco Rodríguez sumó tres puntos valiosos al derrotar por 1-0 a Xolos en Torreón para subir hasta la 13a. posición con 10 unidades. De momento, y con la jornada por completar, son dos puntos los que separan a los Guerreros del último lugar que da un cupo al Play-In, el cual está en poder de León.

Santos derrotó por 1-0 a Xolos en su último partido. (Getty Images)

Cabe destacar que ambos equipos sufrirán importantes ausencias para este juego. Por un lado, Rayados no podrá contar con Sergio Canales, quien lamentó un inconveniente en un procedimiento médico de rutina que afortunadamente no pasó a mayores. En Santos Laguna no jugará Bruno Barticciotto, expulsado ante Tijuana.

La alineación confirmada de Rayados

Santiago Mele

Ricardo Chávez

Sergio Ramos

Stefan Medina

Gerardo Arteaga

Fidel Ambriz

Lucas Ocampos

Óliver Torres

Jesús Corona

Germán Berterame

Anthony Martial

La alineación confirmada de Santos Laguna