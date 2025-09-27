Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Rayados vs. Santos Laguna por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Pandilla, que suma dos encuentros sin victorias, recibirá a unos Guerreros que vienen de ganar como locales. Los titulares de ambos equipos.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas del centro de México.
© Getty Images-Imago7El encuentro comenzará a las 19:00 horas del centro de México.

La acción de la Jornada 11 del Apertura 2025 continuará este sábado con un duelo norteño. A partir de las 19:00 horas del centro de México, Rayados, que hilvana dos encuentros sin victorias, recibirá en el Estadio BBVA a Santos Laguna, que viene de ganar como local en su último partido.

Luego de un gran arranque de campeonato, con siete victorias en fila sobre ocho partidos, el conjunto de Doménec Torrent detuvo su marcha triunfal al empatar contra América de local (2-2) y perder por goleada ante Toluca (2-6) como visitante. Así, La Pandilla se ubica en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con 22 puntos, aún en zona de clasificación a cuartos de final cuando restan siete fechas para el final de la fase regular.

En tanto, el equipo de Francisco Rodríguez sumó tres puntos valiosos al derrotar por 1-0 a Xolos en Torreón para subir hasta la 13a. posición con 10 unidades. De momento, y con la jornada por completar, son dos puntos los que separan a los Guerreros del último lugar que da un cupo al Play-In, el cual está en poder de León.

Cabe destacar que ambos equipos sufrirán importantes ausencias para este juego. Por un lado, Rayados no podrá contar con Sergio Canales, quien lamentó un inconveniente en un procedimiento médico de rutina que afortunadamente no pasó a mayores. En Santos Laguna no jugará Bruno Barticciotto, expulsado ante Tijuana.

La alineación confirmada de Rayados

  • Santiago Mele
  • Ricardo Chávez
  • Sergio Ramos
  • Stefan Medina
  • Gerardo Arteaga
  • Fidel Ambriz
  • Lucas Ocampos
  • Óliver Torres
  • Jesús Corona
  • Germán Berterame
  • Anthony Martial

La alineación confirmada de Santos Laguna

  • Carlos Acevedo
  • José Abella
  • Kevin Balanta
  • Jonathan Pérez
  • Bruno Amione
  • Javier Güémez
  • Salvador Mariscal
  • Aldo López
  • Cristian Dájome
  • Ramiro Sordo
  • Jesús Ocejo
