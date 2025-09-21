La Jornada 9 del Apertura 2025 se cerrará este domingo 21 de septiembre con un duelo de necesitados. A partir de las 17:00 horas del centro de México, Santos Laguna recibirá a Atlético de San Luis en el TSM Corona con el objetivo común de sumar puntos para no alejarse de las posiciones de Liguilla.

ver también ¿Santos Laguna vs. Atlético San Luis va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 202

Por un lado, el conjunto guerrero acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria (tres derrotas y un empate) y se ubica en el puesto 13 de la clasificación con siete puntos. Así, se sitúa a cuatro unidades de León, el último de los equipos que se estaría quedando con un boleto para el Play-In cuando le faltan ocho partidos por jugar en la fase regular.

Santos Laguna afronta una racha de cuatro juegos sin triunfos. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Con los mismos puntos llegará el combinado colchonero, que no gana hace tres partidos, en una seguidilla que consta de dos derrotas y un empate. Debido a su diferencia de gol (-3 a -2), los potosinos están un puesto por debajo de su rival de esta tarde en la tabla de posiciones de la Liga MX, aunque por encima de otros con idénticas unidades tales como Mazatlán (-5), Atlas (-7) y Querétaro (-7).

Atlético de San Luis acumula tres juegos sin victorias. (Getty Images)

Ambos equipos contarían con una sola incógnita para el juego de este domingo. La única duda en el conjunto local pasaría por la participación de Fran Villalba, quien sufrió una dura entrada por parte de Matías Cóccaro en el más reciente juego ante Atlas. En el combinado visitante, en tanto, no está confirmada la presencia en el once inicial de Juanpe Ramírez, el cual debió ser sustituido ante Xolos (1-1) por problemas físicos.

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Santos Laguna

Carlos Acevedo

José Abella

Haret Ortega

Kevin Balanta

Bruno Amione

Kevin Palacios

Javier Guémez

Cristian Dájome

Aldo López

Ramiro Sordo

Bruno Barticciotto

La probable alineación de Atlético de San Luis