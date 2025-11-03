Estamos a una fecha de que acabe el Apertura 2025 y Tigres está peleando en los primeros lugares de la tabla general. Es un hecho que será uno de los equipos que estará peleando por el título porque el conjunto ha demostrado tener mucha calidad como para competir y lograr un campeonato, es por ello que pese a tener la mente en el presente, también ya se piensa en el futuro.

Justamente este fin de semana surgió el nombre James Rodríguez como uno de los posibles refuerzos que podría tener el conjunto de la UANL y es que después de que se confirmara que León no renovaría su contrato, se acercaron a su entorno para hablar de sus pretensiones económicas y de esa manera tratar de convencerlo.

Pero no es todo, el equipo y la directiva saben que cuentan con un plantel competitivo que podría mejorar con algunos refuerzos, es por ello que también tienen la idea de retener el talento y en este sentido hacer renovaciones que a la larga les traigan frutos, como lo es la posible extensión de contrato de Diego Sánchez.

¿A quién busca blindar Tigres?

De acuerdo con la información de 365scores, se reveló que el “Chicha” sería blindado por la escuadra regiomontana. Si bien firmó como profesional a finales del 2024 y su permanencia es hasta 2027 lo que se ha visto de él no sólo en el primer equipo, sino como representante de Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial podría hacer que llame la atención.

La misma fuente confirma que aunque no se ha mencionado por cuántos años podría ser esta extensión, lo ideal sería que sólo su cláusula de rescisión sea superior a los 10 millones de dólares, con esto, ninguno de los equipos de la Liga MX que se llegara a interesar por él lo haría, ya que no suelen pagar esas cantidades por mexicanos.

Esta es una gran oportunidad para que el futbolista se siga desarrollando, pero el tema sería una posible salida a Europa, si bien los equipos mexicanos podrían librarla, en caso de que él deseara buscar el Viejo Continente podría tener un problema tomando en cuenta que casi no suelen soltar tanto dinero, aunque es más probable que sí lo hagan en el extranjero.

