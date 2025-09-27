Las alineaciones de Toluca vs. Mazatlán por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

El Campeonato Apertura 2025 de la Liga MX sigue adelante este sábado con seis partidos. Uno de ellos será el de Toluca ante Mazatlán desde las 19:00 hs (CDMX) y los Diablos Rojos se perfilan como los grandes favoritos para llevarse los tres puntos en el Estadio Nemesio Diez.
Toluca llega con la confiaza por las nubes luego de la reciente goleada por 6-2 ante Rayados de Monterrey que confirmó una racha de cuatro triunfos consecutivos. Mazatlán, en cambio, no gana hace ocho partidos y está 15° en la tabla de posiciones. A continuación, conoce las alineaciones para el encuentro de la Jornada 11.
Probable alineación de Toluca vs. Mazatlán:
- Hugo Gonzalez
- Antonio Briseno
- Federico Pereira
- Mauricio Isais
- Santiago Simón
- Franco Romero
- Marcel Ruiz
- Jesús Angulo
- Nicolas Castro
- Alexis Vega
- Paulinho
Toluca vs. Mazatlán (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Mazatlán vs. Toluca:
- Ricardo Gutiérrez
- Bryan Colula
- Facundo Almada
- Lucas Merolla
- Jose Esquivel
- Mauro Zaleta
- Jordan Sierra
- Nicolás Benedetti
- Edgar Barcenas
- Omar Moreno
- Anderson Duarte