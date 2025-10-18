Las alineaciones de Toluca vs. Querétaro por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 18 de octubre se disputan seis partidos por la Jornada 13 de la Liga MX. El vigente campeón, es decir Toluca, recibe en el Nemesio Díez a Querétaro en un juego entre dos equipos con actualidades distintas. El encuentro comienza a las 17:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Por el lado del equipo de Antonio Mohamed, Toluca viene de ganarle por 4-2 a Club León y los Diablos Rojos acumulan una racha de seis victorias consecutivas en el Apertura 2025. El campeón de la Liga MX es el líder de la tabla y busca un nuevo triunfo para mantener la posición.

ver también Liga MX: así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Tigres UANL ante Necaxa

Con respecto a la visita, Querétaro está 15° en la clasificación y a dos puntos de Atlético San Luis, por ahora el último que entraría al Play-In. Los Gallos vienen de ganarle por 3-1 a Club Puebla e intentarán llevarse algo de este partido tan complicado frente a Toluca.

La probable alineación de Toluca

Luis Manuel García

Diego Barbosa

Bruno Méndez

Federico Pereira

Jesús Gallardo

Marcel Ruíz

Franco Romero

Alexis Vega

Nicolás Castro

Jesús Angulo

Paulinho

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Querétaro