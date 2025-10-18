Las alineaciones de Toluca vs. Querétaro por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 18 de octubre se disputan seis partidos por la Jornada 13 de la Liga MX. El vigente campeón, es decir Toluca, recibe en el Nemesio Díez a Querétaro en un juego entre dos equipos con actualidades distintas. El encuentro comienza a las 17:00hs (CDMX).
Por el lado del equipo de Antonio Mohamed, Toluca viene de ganarle por 4-2 a Club León y los Diablos Rojos acumulan una racha de seis victorias consecutivas en el Apertura 2025. El campeón de la Liga MX es el líder de la tabla y busca un nuevo triunfo para mantener la posición.
Con respecto a la visita, Querétaro está 15° en la clasificación y a dos puntos de Atlético San Luis, por ahora el último que entraría al Play-In. Los Gallos vienen de ganarle por 3-1 a Club Puebla e intentarán llevarse algo de este partido tan complicado frente a Toluca.
La probable alineación de Toluca
- Luis Manuel García
- Diego Barbosa
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Marcel Ruíz
- Franco Romero
- Alexis Vega
- Nicolás Castro
- Jesús Angulo
- Paulinho
La probable alineación de Querétaro
- Guillermo Allison
- Jaime Gómez
- Diego Reyes
- Santiago Homenchenko
- Francisco Venegas
- Eduardo Armenta
- Ángel Zapata
- Jhojan Julio
- Rodrigo Bogarín
- Jonathan Perlaza
- Lucas Rodríguez