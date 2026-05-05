El director técnico mexiano apuntó para sumar a una joya de las Águilas para los Potros de Hierro de cara al inicio del próximo torneo.

El Apertura 2026 de la Liga MX no será uno más ya que tras 6 años tendrá una nómina de equipos diferentes. Y es que tras la salida de Mazatlán de la Primera División de México, Atlante volverá a la elite del futbol nacional tras una espera de 12 años.

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Con este hecho, los Potros de Hierro querrán estar a la altura de una oportunidad única y ya están manos a la obra para conformar un equipo competitivo. Como primera medida, contrataron al capitán del barco. Por eso, el elegido fue Miguel Herrera, que volverá a dirigir en el país.

Sin embargo, también se va a trabajar duro en conformar una plantilla que pueda hacerle frente a los equipos del torneo, muchos más complejos que los que estaban en la Liga de Expansión MX. En las últimas horas, el Piojo realizó un pedido de manera indirecta.

Ramón Juárez entró al duelo de América ante Pumas UNAM tras la lesión de Cristian Borja. [Foto: Getty Images]

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Todo comenzó en la transmisión de TUDN en el duelo entre América y Pumas UNAM por la Liguilla, donde el DT se dio tiempo de elogiar el accionar del defensa mexicano, Ramón Juárez, que ingresó de cambio por Cristian Borja tras lesionarse en el primer tiempo del partido.

Fue en este momento cuando Herrera no dudó en confesar que sería una gran oportundiad sumarlo para la temporada 2026-27, cuando los Blaugranas vuelvan a la acción. “Que me lo presten“, dijo el estratega de manera contundente. El correr de la semanas dirá si quedará solo en un deseo o puede concretarse alguna oferta formal.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Ramón Juárez en América?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista de 24 años disputó, hasta el momento, 31 encuentros con los Azulcremas, siendo titular en 21 de los mismos. Además, realizó 3 anotaciones y no tuvo asistencias.

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En síntesis