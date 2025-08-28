El futbol mexicano está en pleno crecimiento y, de a poco, se podría decir que es una de las grandes ligas competitivas del mundo por el nivel que se ha visto en el último tiempo gracias a los jugadores que fueron llegando. La llegada de figuras internacionales ha elevado el espectáculo y el nivel de competencia en todos los equipos.

Futbolistas que supieron brillar en Europa en los mejores equipos tomaron la decisión de elegir a México como nuevo destino, sabiendo que era una experiencia totalmente nueva para ellos y logrando que la liga sea mucho más competitiva.

Uno de ellos es Ángel Correa, que luego de muchos años en España jugando para Atlético Madrid, fue convencido por Tigres UANL para llegar en este mercado de pases y convertirse en una de las máximas figuras del torneo. Su llegada generó ilusión tanto en la afición como en la directiva del club.

El campeón del mundo está pasando por un gran momento, no necesitó tiempo para adaptarse, mostró un muy buen nivel y se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo que dirige Guido Pizarro, en busca de dar pelea en el Apertura 2025.

Gracias a eso, más lo que ya venía mostrando anteriormente, se encontraba en la prelista de la Selección Argentina para la próxima fecha de eliminatorias sudamericanas. Su nivel en la Liga MX parecía asegurarlo en la convocatoria, pero finalmente no fue así.

Correa no fue citado en Argentina

Sin embargo, Ángel Correa recibió una mala noticia: finalmente fue borrado por Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, y no estará en la fecha FIFA. Si bien mostró un gran nivel en el campo de juego, prefirieron a otros futbolistas antes que a él, dejando su presencia en el próximo Mundial como una incógnita.

