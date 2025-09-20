Es tendencia:
¡Lo falló! Aaron Ramsey desperdició un penal en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por la Liga MX

El galés tuvo una chance inmejorable para poner en ventaja al equipo capitalino, pero su remate se fue desviado.

Por Juan Ignacio Barbieri

Ramsey remató y el balón se terminó perdiendo por al lado del palo derecho de Nahuel Guzmán.
Aaron Ramsey desperdició un penal para poner en ventaja a Pumas UNAM contra Tigres UANL por la Jornada 9 del Apertura 2025. El galés se hizo cargo de ejecutar la pena máxima tras un polémico fallo del árbitro Oscar Mejía García pero no logró romper el cero bajo el cual se desarrolló el primer tiempo en el Estadio Olímpico Universitario.

Luego de que el colegiado cobrara a instancias del VAR una mano de Juan Purata dentro del área regia a los 20 minutos de la etapa inicial, el ex Arsenal y Juventus tomó el balón para colocarse a los 12 pasos reglamentarios de la portería de Nahuel Guzmán. Y si bien consiguió engañar al guardameta con su remate, el mismo se terminó abriendo demasiado a tal punto que se escapó por el palo derecho de Guzmán.

Cabe destacar que este es el cuarto encuentro que disputa el mediocentro británico de 35 años con la playera de Pumas, club por el cual fichó en el reciente mercado veraniego. Su aporte fue fundamental con un gol agónico para la victoria por 1-0 sobre Atlas por la séptima fecha del actual Apertura.

