Estamos a sólo dos jornadas de que termine el Apertura 2025 en la Liga MX, todo parece indicar que cinco equipos ya están clasificados, ya que la diferencia con los clubes que vienen abajo es muy alta. Sin embargo, aún pueden moverse entre ellos y quedar en diferentes posiciones a las que tienen ahora, ya que la diferencia es sólo de tres puntos entre ellos.

Toluca, Cruz Azul, Tigres, América y Rayados son los conjuntos que se encuentran por encima, pero cuatro de estos clubes no han cumplido con la regla de menores, la cual dicta que deben cumplir con 1170 minutos dándole oportunidad de jugar a los futbolistas de la cantera, pero es de extrañarse que sólo uno de éstos la haya cumplido.

De acuerdo con la tabla los conjuntos que ya liberaron este requisito que ponen en el torneo son Chivas, Puebla, León, Atlético San Luis, Tijuana, Atlas, FC Juárez, Pachuca, Necaxa, Santos y el Club América, siendo éste el único que sí tiene los minutos cumplidos de los conjuntos que se encuentran en la parte alta de la competencia.

¿Qué equipos no han cumplido con la regla de menores?

Es así, que los Diablos Rojos, Monterrey, los de la UANL y La Máquina aún están en deuda; a los choriceros les hacen falta 238 minutos; a los regiomontanos 190, a Tigres 215 y a los Celestes 161. Son los líderes el conjunto al que más le hacen falta los minutos para completar la regla de menores. Hay equipos como Pumas, Querétaro y Mazatlán que aún no cumplen y si clasifican a Repechaje tendrían problemas.

¿Qué pasa si no cumplen?

En caso de que los conjuntos no cumplan con lo establecido, es decir con los 1170 minutos de menores que deben cumplir, la sanción por parte de la Liga MX no se va a la clasificación, es decir, sí continúan en la competencia, sólo que se les reducen tres puntos en la tabla general y de cociente, donde algunos podrían incluso sí quedarse fuera por falta de unidades, perder la localía o ir a Repechaje.

En síntesis

Cinco equipos están virtualmente clasificados a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX .

están virtualmente clasificados a la Liguilla del de la . Solo el Club América ha cumplido la regla de 1170 minutos de menores entre los cinco equipos clasificados.

ha cumplido la regla de de menores entre los clasificados. Toluca, Rayados, Tigres y Cruz Azul aún están en deuda con minutos de menores, faltándoles 161 a 238.

