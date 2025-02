Gustavo Lema renovó su contrato con Pumas UNAM en diciembre de 2024 y contó con el apoyo de la dirigencia, que creían que era el mejor para llevar a cabo el proyecto deportivo. El equipo, hasta el momento, ha tenido un 2025 bastante irregular, con resultados cambiantes en el Clausura 2025 que lo ubican en el repechaje del certamen, pero todavía quedan muchos partidos por jugarse.

Son ocho puntos sobre 15 disputados, con dos victorias, dos empates y tan solo una derrota, pero la idea es encontrar una cierta regularidad si es que están preparados para poder dar que hablar tanto en el campeonato mexicano como en las demás competiciones.

Sin embargo, el debut en la Concachampions no fue el mejor para el equipo que conduce Gustavo Lema, dado que en su visita al Cavalry de Canadá perdieron por 2-1 y las críticas tanto hacia el equipo como para el entrenador no tardaron en llegar, más allá de que la semana próxima definirán la serie de local y seguramente podrán sacar el partido adelante.

Sin embargo, el futuro de Gustavo Lema en Pumas no estaría asegurado, dado que los directivos le exigen un objetivo en particular para que pueda seguir en su puesto y, si no, irán a la carga por un reemplazo, una noticia que sorprendió a más de uno.

En Tubi México informaron que la directiva auriazul le pidió al entrenador que sean campeones de la presente Concachampions, un objetivo más que difícil de conseguir y es por ese motivo que deberán trabajar mucho de cara a lo que viene, primero pensando en dar vuelta la serie contra el conjunto canadiense, en la que empezaron con el pie izquierdo esta semana.

¿Qué se le viene a Pumas?

Pumas primero deberá centrarse en volver a sumar de a tres en la Liga MX, dado que este domingo reciben a Mazatlán FC a las 21:00 hs de la CDMX por la jornada seis de la competición. Mientras que el jueves 13 de enero a las 22:00 hs de la CDMX disputarán la vuelta de la primera fase de la Concachampions ante el Cavalry.