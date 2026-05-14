El defensa colombiano aseguró su continuidad en las Águilas de cara al próximo torneo de la Primera División de México.

El semestre de América llegó a su fin tras la eliminación del Clausura 2026 en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX en manos de Pumas UNAM tras un serie para la historia que terminó 6-6 pero que los Universitarios avanzaron por tener ventaja deportiva tras terminar mejor ubicado en la tabla de la Fase Regular.

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Ahora, la directiva de las Águilas ponen manos a la obra para rearmar la plantilla y que sea una competitiva para poder volver a levantar títulos como hace apenas unos meses. Y, en esa vía, se tomó una decisión con un jugador que se asentó en el equipo titular.

🚨[EXCLUSIVO] América renueva contrato con Cristian Borja hasta junio de 2027. ⬇️https://t.co/2aVcqlTCWq — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 14, 2026

Acorde a la información del periodista César Luis Merlo para SuperDeportivo, el cuadro azulcrema aseguró la renovación automática del defensa Cristian Borja. El futbolista colombiano superó los minutos que estaban estipulados en la operación . El nuevo acuerdo se extiende hasta junio del 2027.

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Cabe recordar que el actual contrato expiraba apenas el próximo mes pero ahora podrá estar 12 meses más con el equipo. El rendimiento de Borja dejó satisfecho al cuerpo técnico. Su rendimiento por la banda izquierda ofreció solidez defensiva y proyección en ataque.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Cristian Borja en América?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el defensor de 33 años disputó 40 compromisos con el equipo, siendo titular en 38 de los mismos. No marcó goles y realizó 3 asistencias. Sin embargo, su regularidad le aportó desde el funcionamiento cuestiones positivas al equipo.

En síntesis

Cristian Borja renovó automáticamente con el América hasta junio de 2027 .

renovó automáticamente con el hasta . El defensa colombiano alcanzó los minutos estipulados en su contrato para asegurar su continuidad.

en su contrato para asegurar su continuidad. América fue eliminado por Pumas UNAM en los Cuartos de Final del Clausura 2026.