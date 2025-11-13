Mientras Sergio Ramos gana 5 millones en Rayados, el salario que podría ganar Julián Quiñones en Tigres

Julián Quiñones es uno de los delanteros mexicanos con mejor presente en el exterior y gracias al nivel que está mostrando, sueña con poder ganarse un lugar en la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026. El futbolista colombiano que decidió naturalizarse para representar a México, está brillando en Arabia Saudita y en todos los torneos pelea la tabla de goleo con grandes figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Sin embargo, más allá de su gran momento futbolístico, en las últimas horas comenzó a correr un fuerte rumor que indica que el delantero no se encontraría del todo cómodo en el país árabe y estaría analizando la posibilidad de cambiar de aires. Su idea sería volver a jugar en México, donde fue muy feliz y dejó grandes recuerdos.

Si bien en un principio muchos lo vincularon con el América, habría otro equipo que ya estaría moviéndose con fuerza para quedarse con sus servicios. De acuerdo a lo revelado por Fernando González, con información de Jonasigo, Tigres estaría negociando y existiría un 90% de posibilidades de que Quiñones se convierta en nuevo futbolista del conjunto felino. De todas maneras, por ahora es solo un rumor y no hay nada oficial.

El salario que podría ganar Quiñones

El periodista Miguel Arizpe reveló que el salario actual de Julián Quiñones en Arabia Saudita ronda los 4.5 millones de dólares por temporada. Por lo tanto, si Tigres realmente quiere cerrar su regreso, deberá igualar o acercarse a esa cifra para convencer al atacante. Hoy por hoy, uno de los jugadores mejor pagados en México es Sergio Ramos en Rayados, quien percibe 5 millones de dólares anuales, por lo que el posible contrato de Quiñones no estaría lejos de esa cantidad.

La llegada del delantero sería una apuesta fuerte de Tigres, que busca reforzarse con jugadores de jerarquía y experiencia internacional. Además, Quiñones conoce muy bien la Liga MX y ya demostró en su paso que puede ser un futbolista determinante.

El paso de Julián Quiñones por Tigres

El atacante tuvo pocas oportunidades durante su primera etapa en Tigres, a pesar de haber pertenecido a la institución durante cinco años. En ese tiempo fue cedido a préstamo a Venados, Lobos BUAP y Atlas, donde finalmente logró consolidarse y alcanzar su mejor versión. En caso de concretarse su regreso, Quiñones tendría la oportunidad de cerrar un ciclo pendiente con el club que lo trajo a México y en el que nunca pudo brillar como se esperaba.

