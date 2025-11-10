Este domingo se disputó el último partido de la Jornada 17 con la cual culmina la fase regular del Apertura 2025. La derrota de Pachuca ante Santos Laguna confirmó cómo quedaría definido el Play-In por lo que el conjunto de los Tuzos se medirá ante Pumas para pelear por un lugar en la Liguilla del torneo, pero con novedades.

Y es que este lunes, a poco más de 12 del encuentro comenzaron las noticias para los Tuzos; ya que el conjunto al haber entrado a este repechaje se tomó la decisión de que Jaime Lozano terminara la relación con el equipo, después de que mencionó que todos eran culpables de la derrota, algo que al final le costó el trabajo.

Sin embargo, de manera inmediata se reveló que Esteban Solari sería el encargado de llevar la riendas, aunque aún no se hace oficial. Eso sí, el nuevo estratega argentino estaría disponible para enfrentar en partido de Play-In contra los Pumas, por lo que el conjunto de Efraín Juárez ahora tendría que cambiar su posible estrategia.

¿Cuándo y a qué hora es el Pachuca vs Pumas?

De acuerdo con lo publicado por la Liga MX, se definieron los horarios, sedes y fechas del encuentro que disputarán, por lo que este juego se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre de 2025 en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas del centro de México, tomando en cuenta que los Tuzos quedaron por encima de la escuadra auriazul en la tabla general.

¿Dónde ver el Pachuca vs Pumas?

Lamentablemente, este partido no va a ser transmitido por televisión abierta y es que el conjunto hidalguense tiene exclusividad con Fox, por lo que el encuentro será sólo por esta plataforma de paga. Cabe mencionar que en caso de pasar tendrá que enfrentarse al perdedor de Xolos vs FC Juárez para saber si clasifica a la Liguilla.

