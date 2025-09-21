Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Pecó de egoísta: la jugada de Anthony Martial con Rayados que pudo hundir al América de André Jardine

El futbolista francés tuvo su debut en el equipo regio y desperdició una jugada en el final del encuentro ante Las Águilas.

Por Ramiro Canessa

Martial debutó con la playera de Rayados.
© Getty ImagesMartial debutó con la playera de Rayados.

Este sábado, en el Gigante de Acero, Rayados y América protagonizaron un partidazo por la novena jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo terminó 2-2 entre los regios y Las Águilas, quienes son grandes candidatos en esta temporada.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Rayados ante el América

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Rayados ante el América

El equipo local era único líder del certamen tras sellar siete victorias al hilo pero con la victoria de Cruz Azul perdió su lugar. Mientras que la visita venía de un duro golpe luego de caer de forma inesperada en el Clásico Nacional ante Chivas de Guadalajara.

El equipo de Domenec Torrent se puso arriba 2-0 con dos goles en la primera mitad: el primero de Fidel Ambriz y el segundo de Sergio Canales. En el complemento, los dirigidos por André Jardine lograron el empate gracias a los tantos de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez.

Publicidad

En este partido tuvo su debut oficial el francés Anthony Martial, atacante de 29 años, quien sumó sus primeros minutos con la playera de Rayados apenas unos días después de firmar su contrato tras llegar proveniente desde el AEK Atenas de Grecia.

El mensaje de Sergio Ramos tras el empate entre Rayados y América por la Liga MX: “Toca aprender”

ver también

El mensaje de Sergio Ramos tras el empate entre Rayados y América por la Liga MX: “Toca aprender”

La jugada polémica de Martial

El delantero del club regio tuvo en sus pies la posibilidad de darle la victoria a su equipo sobre el final del encuentro, pero pecó de egoísta y desaprovechó una oportunidad muy clara que tranquilamente podría haber terminado en gol y victoria.

En la jugada, el ex Manchester United se sacó a un rival de encima y tenía el pase para Sergio Canales, pero decidió hacer un lujo para quedar de frente al arquero en el que terminó perdiendo la pelota.

Publicidad
Tweet placeholder
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Anthony Martial en Rayados vs. América por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Anthony Martial en Rayados vs. América por el Apertura 2025?

Última noticia: el anuncio de Rayados sobre Martial antes del juego vs. América
Rayados de Monterrey

Última noticia: el anuncio de Rayados sobre Martial antes del juego vs. América

Lucas Ocampos contó el problema que tendrá Torrent en Rayados
Rayados de Monterrey

Lucas Ocampos contó el problema que tendrá Torrent en Rayados

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Joao Pedro
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Joao Pedro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo