Este sábado, en el Gigante de Acero, Rayados y América protagonizaron un partidazo por la novena jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo terminó 2-2 entre los regios y Las Águilas, quienes son grandes candidatos en esta temporada.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Rayados ante el América

El equipo local era único líder del certamen tras sellar siete victorias al hilo pero con la victoria de Cruz Azul perdió su lugar. Mientras que la visita venía de un duro golpe luego de caer de forma inesperada en el Clásico Nacional ante Chivas de Guadalajara.

El equipo de Domenec Torrent se puso arriba 2-0 con dos goles en la primera mitad: el primero de Fidel Ambriz y el segundo de Sergio Canales. En el complemento, los dirigidos por André Jardine lograron el empate gracias a los tantos de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez.

Publicidad

Publicidad

En este partido tuvo su debut oficial el francés Anthony Martial, atacante de 29 años, quien sumó sus primeros minutos con la playera de Rayados apenas unos días después de firmar su contrato tras llegar proveniente desde el AEK Atenas de Grecia.

ver también El mensaje de Sergio Ramos tras el empate entre Rayados y América por la Liga MX: “Toca aprender”

La jugada polémica de Martial

El delantero del club regio tuvo en sus pies la posibilidad de darle la victoria a su equipo sobre el final del encuentro, pero pecó de egoísta y desaprovechó una oportunidad muy clara que tranquilamente podría haber terminado en gol y victoria.

En la jugada, el ex Manchester United se sacó a un rival de encima y tenía el pase para Sergio Canales, pero decidió hacer un lujo para quedar de frente al arquero en el que terminó perdiendo la pelota.

Publicidad

Publicidad