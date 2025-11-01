Ya se empezó a jugar desde este viernes la Jornada 16 del Apertura 2025 y ahora sólo falta esperar la última fecha de la Fase Regular de la Liga MX. Aunque la penúltima no ha concluido, hay equipos que pueden salir bien librados en esta semana gracias a que las reglas de la competencia por parte de algunos clubes no se han cumplido.

Publicidad

Publicidad

Hay que dejar en claro que una de las cosas que deben cumplir los equipos rumbo al cierre del torneo, es la regla de menores, en total son 1170 los minutos que por equipo deben disputar los Formados en México, pero la mayoría de los clubes que están arriba no lo han conseguido. El Cruz Azul ahora es líder de la competencia con 35 puntos, pero ya está a nada de cumplirla, por lo que no le restarían las tres unidades como sanción.

Debajo de ellos está Toluca, que tiene 33 unidades, perdió la cima y ahora va contra Atlas, la escuadra escarlata necesita 238 minutos, pero por partido sólo tiene que sumar 225, es por ello que será el duelo ante los rojinegros donde ya sacrificó algunas piezas de su escuadra titular, para que pueda cumplir con esto y sólo 13 restantes en el juego ante América de la última fecha.

ver también Toluca reveló cuánto tiempo estará de baja Alexis Vega y cuándo estará a disposición

¿Cómo ayuda Toluca a Cruz Azul?

El tema aquí es que si pierde el juego ante los rojinegros hoy evitando poner a su cuadro que ya venía manejando, podría dejarle el camino libre a los celestes para ser líderes y perder esa localía tan importante en la Liguilla, ya que a la mayoría de los contrincantes que están peleando la parte alta se les dificulta visitar el Nemesio Diez en esas instancias.

Publicidad

Publicidad

Toluca podría beneficiar a Cruz Azul en su partido vs Atlas (Manuel Velasquez/Getty Images)

Los jugadores que hoy tendrán la oportunidad de sumar minutos con Toluca ante Atlas son: Luis García en la portería; Everardo López y Santiago Simón; estos futbolistas van de inicio en la alineación de Antonio Mohamed para el encuentro de esta tarde suponiendo que estén poco menos de los 90 minutos en el terreno de juego.

En síntesis

Toluca arriesgaría el primer lugar frente a Atlas, para tener equipo completo con América.

el primer lugar frente a Atlas, para tener equipo completo con América. Cruz Azul podría salir beneficiado en el liderato tras su alineación de Toluca vs Atlas.

en el liderato tras su alineación de Toluca vs Atlas. Toluca necesita 238 minutos para cumplir la regla de menores antes del partido contra América.

Publicidad