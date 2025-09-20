Es tendencia:
¿Por qué no juega Anthony Martial en Rayados vs. América por la Jornada 9 del Apertura 2025?

El delantero francés no será parte del compromiso de los Albiazules ante las Águilas por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Anthony Martial no será parte del compromiso de Rayados ante América por el Apertura 2025
Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MXRayados recibe a América en un partido donde los dos conjuntos buscan liderar la tabla de posiciones. El partido será este sábado 20 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe.

Para este duelo, el director técnico Domenec Torrent no contará con una pieza que llegó para ser importante. El delantero Anthony Martial no será parte del equipo e integrará el banquillo. La razón es que el jugador llegó hace muy poco a México y aún no está listo para ir desde el inicio.

¿Quién será el reemplazo de Anthony Martial en Rayados vs. América?

Con esta noticia, el atacante Lucas Ocampos será el titular por una de las bandas. Los reportes indican que él o Jesús Corona será el jugador sacrificado cuando el francés sea titular, sentándolo a él en lugar de Germán Berterame, hoy la referencia de área del equipo.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. América sin Anthony Martial?

Sin Anthony Martial el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra las Águilas: Mele; Chávez, Ramos, Guzmán, Arteaga; Torres, Ambriz; Rodriguez, Torres, Canales, Ocampos; y Berterame.

