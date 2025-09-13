Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juega Enner Valencia en Pachuca vs. Cruz Azul por la Jornada 8 del Apertura 2025?

El delantero ecuatoriano no será parte del duelo de los Tuzos ante la Máquina Cementera por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Enner Valencia no será parte del duelo de Pachuca ante Cruz Azul por el Apertura 2025
© Getty ImagesEnner Valencia no será parte del duelo de Pachuca ante Cruz Azul por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MXPachuca recibe a Cruz Azul en el marco de un duelo por mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. El partido será este sábado 13 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca.

¿Por qué no juega Erik Lira en Pachuca vs. Cruz Azul por la jornada 8 del Apertura 2025?

ver también

¿Por qué no juega Erik Lira en Pachuca vs. Cruz Azul por la jornada 8 del Apertura 2025?

Para este duelo, el director técnico Jaime Lozano no contará con una pieza que llegó para ser titular. El delantero Enner Valencia no será parte del equipo y ni siquiera integrará el banquillo. El motivo es que el delantero ecuatoriano llegó hace muy poco y aún está conociendo a sus compañeros y la idea de juego del DT.

¿Quién será el reemplazo de Enner Valencia en Pachuca vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, el delantero venezolano Jhonder Cádiz se sumará al frente de ataque y será titular como ya viene haciendo. El delantero seguirá como punta del equipo pero ahora sabe que tendrá fuerte competencia con la llegada del ex jugador del Inter de Porto Alegre.

Publicidad
Fichó por Pachuca como una estrella, jugó solo seis partidos y se marchó para volver a Europa

ver también

Fichó por Pachuca como una estrella, jugó solo seis partidos y se marchó para volver a Europa

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Cruz Azul sin Enner Valencia?

Sin Enner Valencia el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Máquina Cementera: Moreno; García, Bauermann, Barreto, Aceves; Bautista, Montiel; Domínguez, Quiñones, Idrissi; y Cádiz.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Pachuca se lleva delantero internacional con experiencia en la Premier League
Liga MX

Pachuca se lleva delantero internacional con experiencia en la Premier League

¿Por qué no juega Enner Valencia en Ecuador vs. Brasil por las Eliminatorias Conmebol?
Conmebol

¿Por qué no juega Enner Valencia en Ecuador vs. Brasil por las Eliminatorias Conmebol?

Las alineaciones de Chile vs. Ecuador por las Eliminatorias Conmebol
Conmebol

Las alineaciones de Chile vs. Ecuador por las Eliminatorias Conmebol

Así terminará Canelo Álvarez vs. Terence Crawford para un excampeón del mundo
Boxeo

Así terminará Canelo Álvarez vs. Terence Crawford para un excampeón del mundo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo