En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca recibe a Cruz Azul en el marco de un duelo por mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. El partido será este sábado 13 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca.

Para este duelo, el director técnico Jaime Lozano no contará con una pieza que llegó para ser titular. El delantero Enner Valencia no será parte del equipo y ni siquiera integrará el banquillo. El motivo es que el delantero ecuatoriano llegó hace muy poco y aún está conociendo a sus compañeros y la idea de juego del DT.

¿Quién será el reemplazo de Enner Valencia en Pachuca vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, el delantero venezolano Jhonder Cádiz se sumará al frente de ataque y será titular como ya viene haciendo. El delantero seguirá como punta del equipo pero ahora sabe que tendrá fuerte competencia con la llegada del ex jugador del Inter de Porto Alegre.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Cruz Azul sin Enner Valencia?

Sin Enner Valencia el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Máquina Cementera: Moreno; García, Bauermann, Barreto, Aceves; Bautista, Montiel; Domínguez, Quiñones, Idrissi; y Cádiz.