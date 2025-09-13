Cruz Azul buscará transformarse en el líder transitorio del Torneo Apertura, cuando se vea las caras ante el Pachuca este sábado por la noche, en la continuidad de la octava jornada del campeonato. ‘La Máquina’, uno de los escoltas del certamen, podrá treparse a la cima al menos por un rato si se lleva la victoria fuera de casa.

En pos de lograr ese objetivo, desafortunadamente el elenco celeste no podrá contar con una de sus principales armas goleadoras: Ángel Sepúlveda no será parte del encuentro ante los ‘Tuzos’. El delantero no sólo no figura en el once titular, sino que tampoco aparecerá como alternativa en el banquillo de suplentes para hoy.

La razón de la ausencia del atacante es un tanto delicada: se está recuperando de una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo, una lesión sensible y de la que no puede regresar antes de los plazos estipulados, dado que puede ser reincidente. Debe realizar una rehabilitación adecuada, y una vez que lo noten al ciento por ciento sí volver a jugar.

Cruz Azul va a Pachuca sin Ángel Sepúlveda [Foto: Getty]

Ante la imposibilidad de utilizar a Ángel Sepúlveda, y ya sin Giakoumakis en la plantilla, Cruz Azul le dará la oportunidad a Gabriel Fernández, un hombre con sed de revancha. En un colectivo que de a poco va mejorando su funcionamiento, el ‘Toro’ debería comenzar a engranar perfectamente y a recuperar su cuota goleadora en el equipo.

El partido Pachuca vs. Cruz Azul se llevará a cabo HOY sábado 13 de septiembre, desde el Estadio Hidalgo de los ‘Tuzos’, a partir de las 17.00 horas del Centro de México, por la jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro contará con la transmisión exclusiva de la pantalla de Caliente TV, única señal donde se podrá sintonizar.

