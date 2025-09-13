La agenda futbolera del sábado iniciará con un verdadero partidazo: Pachuca, uno de los equipos que siempre con poco dan pelea en el futbol mexicano, recibirá en casa a Cruz Azul, uno de los grandes candidatos al título. El Estadio Hidalgo será el anfitrión del juego de la jornada 8 de este Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En la previa de un encuentro que tendrá todo tipo de condimentos, Nicolás Larcamón tomó una decisión que generó discusión entre los propios aficionados: quitó de la alineación titular a un jugador indiscutido y causó debate en torno a los motivos por los cuales modifica algo que venía funcionando bien en los últimos juegos.

En esta oportunidad, el entrenador argentino optó por dejar en el banco de suplentes a Erik Lira, el polifuncional volante de ‘La Máquina’ que se ha convertido en una pieza clave en Cruz Azul. Mientras que el resto de los habituales futbolistas que comienzan serán de la partida, la ausencia del pivote sorprende a todos.

Sin embargo, la salida de Lira del equipo tiene un argumento detrás: el cuerpo técnico se inclinó por darle descanso tras su participación en la jornada FIFA con la Selección Mexicana. El estratega del conjunto celeste y sus auxiliares no quisieron apresurarlo tras la alta exigencia de los amistosos, y esperará su turno entre los relevos.

Erik Lira no jugará de entrada ante Pachuca [Foto: Getty]

Desde el comienzo del semestre, Erik Lira había jugado todos los partidos desde el arranque, los diez encuentros que tuvo Cruz Azul en este inicio de temporada, y ya era hora que pare para evitar cualquier posible lesión. Eso no quita que no pueda ingresar en el complemento, si el equipo necesita de su colaboración para llevarse un buen resultado.

Con la presencia de Erik Lira en el banquillo, la formación inicial de Cruz Azul para verse las caras ante Pachuca saldrá de la siguiente manera: Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero; José Paradela; Luka Romero y Gabriel Fernández.