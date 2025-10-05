Es tendencia:
¿Por qué no juega Gilberto Mora el Xolos vs Rayados por la Jornada 12 del Apertura 2025?

Gilberto Mora no será contemplado para el partido de hoy entre Xolos y Rayados

Por Marilyn Rebollo

Gilberto Mora se pierde otra fecha con Xolos de Tijuana
Gilberto Mora se pierde otra fecha con Xolos de Tijuana

En el partido que se disputa hoy en la noche en el Estadio Caliente, se enfrentará Tijuana vs Rayados, el equipo de Sebastián Abreu tiene muy buenos resultados estando en casa, sumando su última victoria a Cruz Azul, es por ello que ahora ante Monterrey buscará sumar de nueva cuenta sus tres puntos, sólo que seguirá con la ausencia de uno de sus mejores jugadores, Gilberto Mora.

Este es el quinto partido en el que el canterano rojinegro no se ve en la plantilla del “Loco” y es que desde que se enfrentaron a Atlético San Luis, justo antes de su juego amistoso con San Diego, el futbolista se fue a reforzar a la Selección Mexicana Sub 20 que se preparaba para el Mundial de Chile y ahora jugará los Octavos de Final de la competencia.

El mexicano ya clasificó a la siguiente ronda después de pasar la fase de grupos del Mundial donde dejó atrás equipos como España y Brasil, dos selecciones muy poderosas, en cada uno de los tres juegos que disputó se convirtió en el MVP y ahora de los máximos anotadores en la competencia y deben esperar al término de la Copa del Mundo para conocer si se mantiene así.

Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

En caso de que se mantenga avanzando, es muy probable que regrese en los duelos finales de la fase regular del Apertura 2025, por el momento los Xolos van con paso firme entre los clasificados en la Liga MX, puesto que esperan a que esté de vuelta con mucha más experiencia internacional y en la recta más importante para el equipo de la frontera.

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
