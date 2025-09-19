Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juega Gilberto Mora en Xolos vs. León por la Jornada 9 del Apertura 2025?

El joven de 16 años de la Jauría no será parte del equipo titular en el duelo ante la Fiera por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Gilberto Mora no será parte del duelo de Xolos ante León por el Apertura 2025
© Getty ImagesGilberto Mora no será parte del duelo de Xolos ante León por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MXXolos recibe a León en un duelo donde los dos conjuntos necesitan la victoria. El partido será este viernes 19 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana.

Para este duelo, el director técnico Sebastián Abreu no contará con una pieza clave. El joven volante Gilberto Mora, de apenas, 16 años, no será parte del equipo y ni siquiera está en el banquillo. La razón es que el jugador ya se sumó con la delegación de la Selección Mexicana que jugará el Mundial Sub 20 en Chile a partir de la semana que viene.

¿Quién será el reemplazo de Gilberto Mora en Xolos vs. León?

Con esta noticia, el delantero ecuatoriano Adonis Preciado se suma al conjunto titular y será la referencia en el área. Por detrás se ubicarán tres futbolistas creativos que intentarán asistirlo: Mourad El Ghezouani, Ramiro Árciga y
Frank Boya.

Publicidad

¿Cuál será la alineación de Xolos vs. León sin Gilberto Mora?

Sin Gilberto Mora el conjunto rojinegro formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Fiera: Rodríguez; Vega, Fernández, Gómez, Porozo; Castañeda, Tona; Mourad, Arciga, Boya; y Preciado.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega James Rodríguez en Xolos vs. León por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega James Rodríguez en Xolos vs. León por el Apertura 2025?

¿Por qué no juegan Ezequiel Bullaude y Mourad El Ghezouani en Atlético San Luis vs. Xolos por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juegan Ezequiel Bullaude y Mourad El Ghezouani en Atlético San Luis vs. Xolos por el Apertura 2025?

Xolos sumó un jugador de Feyenoord que fue compañero de Santiago Giménez
Liga MX

Xolos sumó un jugador de Feyenoord que fue compañero de Santiago Giménez

Toluca recibe la mejor noticia con Paulinho a horas de visitar a Chivas
Toluca FC

Toluca recibe la mejor noticia con Paulinho a horas de visitar a Chivas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo