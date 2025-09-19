En el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos recibe a León en un duelo donde los dos conjuntos necesitan la victoria. El partido será este viernes 19 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana.

Para este duelo, el director técnico Sebastián Abreu no contará con una pieza clave. El joven volante Gilberto Mora, de apenas, 16 años, no será parte del equipo y ni siquiera está en el banquillo. La razón es que el jugador ya se sumó con la delegación de la Selección Mexicana que jugará el Mundial Sub 20 en Chile a partir de la semana que viene.

¿Quién será el reemplazo de Gilberto Mora en Xolos vs. León?

Con esta noticia, el delantero ecuatoriano Adonis Preciado se suma al conjunto titular y será la referencia en el área. Por detrás se ubicarán tres futbolistas creativos que intentarán asistirlo: Mourad El Ghezouani, Ramiro Árciga y

Frank Boya.

¿Cuál será la alineación de Xolos vs. León sin Gilberto Mora?

Sin Gilberto Mora el conjunto rojinegro formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Fiera: Rodríguez; Vega, Fernández, Gómez, Porozo; Castañeda, Tona; Mourad, Arciga, Boya; y Preciado.