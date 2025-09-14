En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados visita a Querétaro en el marco de un duelo con realidades distintas. El partido será este domingo 14 de septiembre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.

Para este duelo, el director técnico Domenec Torrent no contará con una pieza que suele ser titular. El atacante Lucas Ocampos no será parte del equipo e integrará el banquillo. Sin información oficial de alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Lucas Ocampos en Querétaro vs. Rayados?

Con esta noticia, el mediocentro mexicano Fidel Ambriz se suma al conjunto titular en la mitad de la cancha junto a Jorge Rodríguez.Óliver Torres se adelantará y conformará una línea de tres atacantes junto a Sergio Canales y Jesús Corona.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. Querétaro sin Lucas Ocampos?

Sin Lucas Ocampos el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Gallos Blancos: Mele; Aguirre, Medina, Guzmán, Arteaga; Rodríguez, Ambriz; Corona, Torres, Canales; y Berterame.