Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juega Lucas Ocampos en Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025?

El atacante mexicano no será parte del equipo titular de los Albiazules ante los Gallos Blancos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Lucas Ocampos no será parte del equipo titular de Rayados ante Querétaro
© Getty ImagesLucas Ocampos no será parte del equipo titular de Rayados ante Querétaro

En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MXRayados visita a Querétaro en el marco de un duelo con realidades distintas. El partido será este domingo 14 de septiembre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.

Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

ver también

Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Para este duelo, el director técnico Domenec Torrent no contará con una pieza que suele ser titular. El atacante Lucas Ocampos no será parte del equipo e integrará el banquillo. Sin información oficial de alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Lucas Ocampos en Querétaro vs. Rayados?

Con esta noticia, el mediocentro mexicano Fidel Ambriz se suma al conjunto titular en la mitad de la cancha junto a Jorge Rodríguez.Óliver Torres se adelantará y conformará una línea de tres atacantes junto a Sergio Canales y Jesús Corona.

Publicidad
Lucas Ocampos definió la llegada de Anthony Martial a Rayados en tan sólo seis palabras

ver también

Lucas Ocampos definió la llegada de Anthony Martial a Rayados en tan sólo seis palabras

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. Querétaro sin Lucas Ocampos?

Sin Lucas Ocampos el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Gallos Blancos: Mele; Aguirre, Medina, Guzmán, Arteaga; Rodríguez, Ambriz; Corona, Torres, Canales; y Berterame.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Sergio Ramos en Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Sergio Ramos en Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025?

Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025

Movimiento inédito: Chivas cerró el fichaje de un mexicano proveniente de Europa
Chivas

Movimiento inédito: Chivas cerró el fichaje de un mexicano proveniente de Europa

No se vio en TV: el particular momento que vivió Canelo Álvarez con Terence Crawford
Boxeo

No se vio en TV: el particular momento que vivió Canelo Álvarez con Terence Crawford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo