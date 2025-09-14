¿Por qué no juega Sergio Ramos en Querétaro vs. Rayados por la Jornada 8 del Apertura 2025?

Rayados de Monterrey llega con buenas estadísticas al duelo ante Querétaro, pero también con algunas preocupaciones. El equipo de Domenec Torrent ha mostrado un gran nivel en lo que va del Torneo Apertura 2025, acumulando varias victorias consecutivas y manteniéndose cerca de los primeros puestos.

Después de la derrota en la jornada inaugural ante Pachuca, los regios se recuperaron rápidamente y sumaron seis triunfos al hilo, consolidando su posición en la tabla y demostrando que tienen ganas de conseguir el tan ansiado título.

Este domingo, a las 17:00 hs de la CDMX, Monterrey visita a Querétaro por la octava jornada de la Liga MX en busca de seguir ganando y ser líderes del torneo, posición que perdieron ayer luego del triunfo del Cruz Azul de Nicolás Larcamón ante Pachuca.

Sin embargo, el club regio recibió malas noticias de cara a este partido. Una de sus máximas figuras y líder del equipo, Sergio Ramos, no podrá estar disponible, lo que obligará a la directiva y al cuerpo técnico a buscar alternativas en la defensa.

Esto representa un desafío importante para los dirigidos por Torrent ya que el español de 39 años ha sido pieza clave en la zaga y su ausencia podría alterar la solidez defensiva que el equipo ha mostrado en las últimas jornadas que disputaron.

La ausencia de Sergio Ramos

La falta de Ramos no se debe a una lesión ni a una decisión técnica. El defensor recibió la quinta tarjeta amarilla en la jornada anterior, lo que automáticamente lo deja fuera del duelo ante Querétaro. Su ausencia obligará a Monterrey a reacomodar la defensa.

