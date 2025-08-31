Es tendencia:
¿Por qué no juega Rubén Duarte en Pumas UNAM vs. Atlas por la Jornada 7 del Apertura 2025?

Entérate el motivo de la ausencia del defensa auriazul en el juego de este domingo 31 de agosto.

Rubén Duarte se ausentará por primera vez en la temporada.
La acción de la séptima fecha del Apertura 2025 de la Liga MX se trasladará al Estadio Olímpico Universitario, donde este domingo 31 de agosto a partir de las 16:00 horas del centro de México Pumas UNAM y Atlas se enfrentarán en un duelo de necesitados. Ambos se ubican fuera de las posiciones de Play-In y tendrán la oportunidad de meterse entre los 10 mejores de la clasificación justo antes del parón por la fecha FIFA de septiembre.

Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Atlas por la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX

Una de las certezas en el equipo de Efraín Juárez está relacionada a la ausencia de Rubén Duarte, quien se perderá su primer partido en la temporada. Esto se debe a que el zaguero español alcanzó el límite de cinco amonestaciones y, por ende, fue sancionado con una fecha de suspensión.

Cabe destacar que el ex Alavés vio la amarilla en los juegos ante Santos, Pachuca, Querétaro, Toluca y Puebla, mientras que solo contra Necaxa no fue apercibido. Así, estará en condiciones de regresar a las canchas en el partido frente a Mazatlán, que se jugará en el Estadio El Encanto el viernes 12 de septiembre.

En el actual torneo Rubén Duarte acumula un gol (vs. Necaxa) y una asistencia. También registró participación en la Leagues Cup, certamen en el que disputó los tres encuentros pertenecientes a la primera fase sin grandes incidencias.

Con las alineaciones ya publicadas, se puede confirmar que el europeo de 29 años será sustituido por el canterano Ángel Azuaje, quien ya participó en cuatro juegos de esta temporada.

¿Cómo llegan Pumas UNAM y Atlas al juego por la séptima fecha del Apertura 2025?

De cara a este juego, Pumas UNAM se ubica en la 12a. posición de la clasificación con seis puntos producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. Atlas, por su parte, marcha 15° con un punto menos (un triunfo, dos empates y tres caídas).

Hasta el momento, el último de los equipos clasificados a Play-In, cuando todavía faltan once fechas para el final de la fase regular, es Santos Laguna, que posee seis puntos pero con un partido y tres goles a favor más que la escuadra universitaria.

