Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Atlas por la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX

Pumas UNAM quiere empezar a sumar de a tres en el Torneo Apertura 2025 después de un mal arranque en el que apenas lograron seis puntos sobre 18 posibles. El equipo de Efraín Juárez incorporó refuerzos importantes que le dieron un salto de calidad al plantel, pero lo cierto es que los resultados todavía no se reflejan en la tabla.

Luego del empate sin goles frente a Puebla en la jornada anterior, el conjunto universitario sabe que debe mejorar en varios aspectos del juego. Este domingo tendrán una nueva oportunidad de conseguir su segundo triunfo en el campeonato y así no quedar relegados de la zona de clasificación.

A las 16:00 hs de la CDMX, Pumas volverá a presentarse en casa con la obligación de hacerse fuerte como local. Enfrente estará Atlas, un equipo que tampoco tuvo el inicio esperado pero que con la llegada de Diego Cocca como entrenador, busca enderezar el rumbo y recuperar protagonismo en la Liga MX.

Alineación de Pumas para recibir a Atlas

Keylor Navas



Pablo Bennevendo



Nathan Silva



Ángel Azuaje



Álvaro Angulo



José Caicedo



Rodrigo López



Adalberto Carrasquilla



Pedro Vite



Jorge Ruvalcaba



Guillermo Martínez



Alineación de Atlas para visitar a Pumas