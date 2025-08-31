Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Atlas por la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX

Pumas va en busca de su segundo triunfo en el Apertura 2025 y recibe al Atlas de Diego Cocca en el CU que también está necesitado de puntos.

Por Ramiro Canessa

Pumas vs. Atlas por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
© Getty ImagesPumas vs. Atlas por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Pumas UNAM quiere empezar a sumar de a tres en el Torneo Apertura 2025 después de un mal arranque en el que apenas lograron seis puntos sobre 18 posibles. El equipo de Efraín Juárez incorporó refuerzos importantes que le dieron un salto de calidad al plantel, pero lo cierto es que los resultados todavía no se reflejan en la tabla.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de América y Cruz Azul

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de América y Cruz Azul

Luego del empate sin goles frente a Puebla en la jornada anterior, el conjunto universitario sabe que debe mejorar en varios aspectos del juego. Este domingo tendrán una nueva oportunidad de conseguir su segundo triunfo en el campeonato y así no quedar relegados de la zona de clasificación.

A las 16:00 hs de la CDMX, Pumas volverá a presentarse en casa con la obligación de hacerse fuerte como local. Enfrente estará Atlas, un equipo que tampoco tuvo el inicio esperado pero que con la llegada de Diego Cocca como entrenador, busca enderezar el rumbo y recuperar protagonismo en la Liga MX.

Publicidad
Malas noticias para Rayados: el jugador ‘obsesión’ de la directiva fichará por otro equipo

ver también

Malas noticias para Rayados: el jugador ‘obsesión’ de la directiva fichará por otro equipo

Alineación de Pumas para recibir a Atlas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Ángel Azuaje
  • Álvaro Angulo
  • José Caicedo
  • Rodrigo López
  • Adalberto Carrasquilla
  • Pedro Vite
  • Jorge Ruvalcaba
  • Guillermo Martínez

Alineación de Atlas para visitar a Pumas

  • Camilo Vargas
  • Alfonso González
  • Gaddi Aguirre
  • Roberto Suárez
  • Adrián Mora
  • Gustavo Ferrareis
  • Diego González
  • Matías Cóccaro
  • Víctor Ríos
  • Gustavo del Prete
  • Uros Djurdjevic
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
La fuerte decisión de mercado que tomó Pumas tras confirmarse la salida de Quispe
Pumas de la UNAM

La fuerte decisión de mercado que tomó Pumas tras confirmarse la salida de Quispe

Guillermo Martínez respondió sobre la posible llegada de un '9'
Pumas de la UNAM

Guillermo Martínez respondió sobre la posible llegada de un '9'

Efraín Juárez contó detalles del fichaje de Keylor Navas por Pumas
Pumas de la UNAM

Efraín Juárez contó detalles del fichaje de Keylor Navas por Pumas

El mejor futbolista de la historia de México según Raúl Jiménez
Liga MX

El mejor futbolista de la historia de México según Raúl Jiménez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo