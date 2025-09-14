En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos visita a Atlético San Luis con la meta de obtener la victoria y seguir escalando en la tabla de posiciones. El partido será este domingo 14 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez de la ciudad de San Luis Potosí.

Para este partido, el DT Sebastián Abreu no contará con dos piezas que llegaron en este mercado de pases. El atacante Ezequiel Bullaude y el atacante Mourad El Ghezouani no serán titulares e integrarán el banquillo. Sin informaciones oficiales de posibles lesiones, ambos jugadores arribaron hace muy poco al futbol mexicano y aún no están preparados al 100% para ir desde el inicio.

¿Quiénes serán los reemplazos de Ezequiel Bullaude y Mourad El Ghezouani en Atlético San Luis vs. Xolos ?

Con esta noticia, el mediocampista Iván Tona y el delantero Kevin Castañeda serán titulares y acompañarán en entramado ofensivo del onceno. Ambos jugadores quieren demostrar que pueden estar por encima de dos jugadores importantes de la Jauría que arribaron desde el futbol de Europa.

¿Cuál será la alineación de Xolos vs. Atlético San Luis sin Ezequiel Bullaude y Mourad El Ghezouani?

Sin Ezequiel Bullaude y Mourad El Ghezouani el conjunto de rojinegro formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Rodríguez; Fernández, Porozo, Gómez, Vega; Boya, Tona; Arciga, Mora, Blanco; y Castañeda.

