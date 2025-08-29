Atlético de San Luis y Toluca serán los equipos encargados de abrir la séptima jornada de esta fase regular del Apertura 2025, cuando se enfrenten esta tarde-noche en el Estadio Alfonso Lastras. A priori, uno imaginaría que se trata de un cruce ‘saludable’ o ‘cordial’; sin embargo, un juego que parecía tranquilo comenzó con una previa caliente.

Esta situación se produjo dado que, en la antesala del choque liguero, la cuenta oficial de los potosinos se burló de los ‘Diablos Rojos’ en las redes sociales, a través de una publicación picante en “X”. El posteo del club rojiblanco no tardó en hacerse viral, recibiendo el apoyo y el respaldo de muchos usuarios que no le tienen mucho aprecio a Toluca.

Con un meme reconocido en el mundo virtual, del zorro antropomórfico con gafas oscuras y un bastón de ciego, Atlético San Luis disparó: “Una rivalidad para este pobre Diablo”. En los últimos días, justamente se habían dado cruces entre aficionados de Toluca y de otros equipos, que acusaban a los escarlatas de ‘no tener un clásico’ en el futbol mexicano.

Esta publicación surge de un posteo anterior que había realizado la cuenta de Toluca, donde el equipo choricero anticipó que sus fanáticos colmarían el estadio acompañando los futbolistas en condición de visitante. “El Diablo siempre aparece donde no lo invitan”, escribía el tweet previo, donde no parecía haber intención de mofarse de los potosinos.

Luego de la contestación inesperada del Atlético San Luis, que le puso picante al cruce a pocas horas del compromiso, Toluca volvió a hacer una réplica. “Respeto para nuestros aficionados es lo único que buscamos”, publicó la cuenta del elenco escarlata, con la cordialidad que no tuvieron sus pares. Ahora, los ‘Diablos Rojos’ buscarán hacerse respetar dentro del campo de juego esta noche.

El partido Atlético de San Luis vs. Toluca se llevará a cabo HOY viernes 29 de agosto, desde el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, a partir de las 19.00 horas CDMX, por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se podrá observar en televisión por la pantalla de ESPN, o vía streaming a través de las plataformas Disney+ y Disney+ Premium.