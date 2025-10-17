La agenda futbolera del viernes se cierra con un partidazo en Nuevo León: el mítico Estadio Universitario aguarda por Tigres UANL y Necaxa, que con realidades diferentes se enfrentan con la necesidad de obtener tres puntos trascendentales para las aspiraciones de cada uno. Una gran propuesta para la última franja horaria del día de la fecha.

Ahora bien, la ansiada espera para el juego de esta noche deberá aguardar todavía más: es que el inicio del partido fue retrasado por un rato, por decisión de las autoridades de la Liga MX en conjunto con la organización del evento, y con el aval del cuerpo arbitral. Los aficionados tendrán más tiempo para acomodarse en sus butacas o en sus sofás.

Según fue revelado oficialmente, el compromiso entre los ‘Felinos’ y los ‘Rayos’ debió demorarse ya que el autobús de la visita llegó tarde al recinto por el tráfico de la ciudad. Ese imprevisto sufrido por la delegación de Necaxa obligó a retrasar todo, ya que deben tener el tiempo reglamentario necesario para realizar los ejercicios pre-competitivos en el césped (precalentamiento).

Se espera un gran recibimiento para Tigres en casa [Foto: Getty]

Producto de tal inconveniente, los directivos tomaron la decisión de demorar el pitazo inicial, y el Tigres vs. Necaxa dará comienzo a las 21.15 horas, en lugar de a las 21.00 horas, como estaba estipulado en un primer momento. Esa modificación le permitirá a los ‘Rayos’ tener el plazo necesario para acondicionarse y ponerse a tono físicamente lo suficiente para afrontar con normalidad el jugo.

Hasta el momento, no ha trascendido si habrá o no una sanción para los responsables, más allá de que el tránsito de Nuevo León sea un factor externo que no esperaban en el micro del Necaxa. Lo cierto es que las transmisiones iniciarán en punto pero el juego quince minutos después, finalizando de este modo el cotejo del Torneo Apertura casi para la medianoche.

El encuentro entre Tigres UANL y Necaxa contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO para todo México, en forma exclusiva, de cuatro pantallas: en televisión se podrá sintonizar por las señales de Azteca 7 y Caliente TV, y de manera online se podrá seguir por las plataformas de streaming de Tubi, Azteca Deportes Network y por el portal de Caliente.

