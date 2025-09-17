¿Por qué se retrasó Chivas vs. Tigres UANL por el Apertura 2025 de la Liga MX?

En un miércoles de futbol mexicano que sólo presenta un enfrentamiento en la agenda deportiva, el partido entre Chivas y Tigres sufrió un retraso de última hora que tomó por sorpresa a los aficionados, que estaban ya prendidos junto al televisor para observar lo que puede ser un encuentro apasionante entre dos históricos clubes.

En esta oportunidad, la demora en el comienzo del juego entre el ‘Rebaño’ y los ‘Universitarios’ se explica en la posibilidad de tormenta eléctrica y en las duras condiciones climáticas que están atentando contra el compromiso. Producto de esa situación, se activó automáticamente el protocolo y el árbitro no puede dar inicio al partido.

Apenas el juez del encuentro notificó a los banquillos de su decisión de no arrancar el encuentro a horario (estaba estipulado para las 19.07 horas), las redes oficiales de los equipos anunciaron la postergación del comienzo hasta nuevo aviso. Chivas fue el primero de los dos clubes en informarle a sus simpatizantes del cambio.

Bajo estas circunstancias, la voz del estadio le solicitó a la afición que había ingresado que se retire momentáneamente de las gradas, hasta que las autoridades les den luz verde para regresar a sus asientos. Todo esto, siguiendo las indicaciones de la nueva reglamentación para tormentas eléctricas. Habrá que esperar un rato más para ver este atractivo cruce del Torneo Apertura.

Hace instantes, se confirmó las 20.50 horas como el horario de inicio del compromiso entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL. Esto, dado que primero el cuerpo arbitral comprobó en primera persona que el campo de juego está en condiciones para que el balón ruede con normalidad y el desarrollo de partido no corre riesgo. Los equipos saldrán al campo a precalentar.

Las lluvias azotan el césped del Estadio Akron [Foto: Getty]

El anuncio oficial de la Liga MX sobre el comienzo de Chivas vs. Tigres: