Tigres UANL se encuentra ante una posibilidad importante y concreta de escalar al podio del Torneo Apertura 2025: para poder lograrlo, tendrá que vencer a Chivas este miércoles por la tarde, cuando lo visite en el Estadio Akron por el encuentro pendiente de aquella primera jornada del campeonato. Los ‘Felinos’ quieren meterse de lleno en la pelea.

En pos de trepar a ese tercer lugar de la tabla, sin embargo, el conjunto auriazul presenta una alineación sin tres de sus principales atacantes: Nicolás Ibáñez, Iván ‘Gacelo’ López y Ozziel Herrera, que aparecen en el banco de suplentes junto al resto de las alternativas de los ‘Universitarios’ para ingresar durante el complemento del partido.

En los tres casos, para buena fortuna del club regiomontano, no se trata de cuestiones físicas o posibles lesiones: las ausencias de Ibáñez, López y Herrera se deben a una decisión táctica de Guido Pizarro, que sigue probando equipos diferentes para buscar su “once ideal” que le brinde lo que el entrenador argentino busca de sus dirigidos.

En este Apertura 2025, Nicolás Ibáñez ha jugado cinco encuentros (tres como titular) y ha anotado tres goles; Gacelo López ha disputado seis partidos (cuatro como titular) y no ha marcado goles; y Ozziel Herrera ha sumado siete presentaciones (las siete como titular) y ha convertido tres goles. Sobre todo con los números de Nico y Ozziel, sorprenden sus salidas del equipo.

Para este encuentro ante Chivas, el cuerpo técnico de Tigres UANL se inclinó por dejar a Ángel Correa como única referencia de área, pese a no ser su principal característica, y no tendrá acompañantes naturales en ataque. Los ‘Felinos’ poblarán el equipo de mediocampistas, aunque es cierto, algunos de ellos con cualidades más ofensivas y llegada al área.

Con las ausencias de Nico Ibáñez, Gacelo López y Ozziel Herrera, la alineación titular de Tigres para visitar a Chivas en Guadalajara saldrá al campo de juego de la siguiente manera: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Joaquim Pereira, Marco Farfán; Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Bernardo Parra, Sebastián Córdova, Juan Brunetta; Ángel Correa.