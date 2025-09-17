En uno de los juegos pendientes del Apertura 2025, este miércoles chocarán entre sí dos clubes tradicionales del futbol mexicano: las Chivas de Guadalajara y Tigres UANL, que tendrán que cruzarse en el Estadio Akron esta tarde por el partido correspondiente a la 1° jornada de la fase regular de este campeonato de la Liga MX.

En la antesala de este partidazo entre-semana, se pudo conocer una noticia que le genera dolor de cabeza al ‘Rebaño Sagrado’ y sus fanáticos: Roberto Alvarado no será parte del encuentro de hoy ante los ‘Universitarios’ en Guadalajara. El “Piojo” ni siquiera integró la convocatoria anunciada por Gabriel Milito para este compromiso.

En esta oportunidad, el desequilibrante atacante de Chivas quedó marginado del cruce liguero dado que sufrió una lesión de tobillo en el último juego, que lo obligó a dejar el campo anticipadamente. Según el parte médico oficial de la institución, se trata de un “mecanismo lesivo en el tobillo derecho” que no le permitirá jugar.

De acuerdo a las fuentes oficiales, Roberto Alvarado quedó descartado para recibir a Tigres este miércoles, y está prácticamente con un pie fuera del próximo encuentro ante Toluca, que el equipo rojiblanco disputará el próximo sábado. Al tratarse de una zona delicada, no quieren arriesgarlo hasta no tener la seguridad de que se ha recuperado al cien.

Se trata de una sensible baja para el Guadalajara, no solo por las ya conocidas cualidades del delantero lesionado, sino también porque se encontraba con confianza luego de anotarle a las ‘Águilas’ el último fin de semana, en uno de los goles más bonitos de la octava jornada del Torneo Apertura.

Para suplir la baja del ‘Piojo’, Milito cuenta con dos alternativas que analiza a horas del juego ante los de Guido Pizarro: Armando González y Richy Ledezma. De esas dos opciones saldrá el jugador que reemplazará a Alvarado en el equipo titular de las Chivas. En el caso de la ‘hormiga’, viene de convertirle al América en el Clásico y pisa fuerte por un lugar.