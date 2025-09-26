¿Por qué se retrasó Puebla vs. Chivas por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Los aficionados tendrán que tener paciencia y aguardar un rato más para observar las acciones de uno de los juegos más prometedores del viernes: el partido entre Puebla y Chivas se encuentra demorado, y las autoridades han notificado que no comenzará al horario estipulado por el calendario sino con posterioridad.

El encuentro entre ‘La Franja’ y el ‘Rebaño Sagrado’ sufrió este inconveniente de último momento a causa de las intensas precipitaciones que están azotando el Estadio Cuahtémoc en la antesala del compromiso de esta jornada 11. Tanto el campo de juego como las inmediaciones del recinto están siendo víctimas de fuertes lluvias en la noche del viernes.

Hasta el momento, los organizadores del evento no han dado a conocer el nuevo horario de pitazo inicial del Puebla vs. Chivas, pero se espera que en los próximos minutos sea anunciado en forma oficial. La comunicación se hará a través de las redes sociales de la Liga MX, donde se confirmará cuándo arrancará el segundo duelo del día.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Hace instantes se produjo una reunión entre Protección Civil y los mandatarios encargados de ambos equipos, donde se concluyó que el juego no se suspenderá definitivamente, sino que esperarán a que cese un poco la caída de agua y que se pueda dispersar la misma del césped. Los trabajadores del estadio ya están dentro del terreno atentos a cualquier instrucción.

ver también El club que quiere quitarle a Gabriel Milito a Chivas: “Renunciá en México y venite”

Esta determinación ya se ha vuelto habitual en el futbol mexicano: se activa el protocolo de prevención ante la posibilidad de tormenta eléctrica, no solo para asegurarse después que el campo esté en condiciones para jugar, sino también para preservar el bienestar del público y que todos puedan disfrutar del evento sanos y salvos en las tribunas del Cuauhtémoc.

Publicidad

Publicidad

ver también Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX: días, horarios y TV de cada uno de los juegos

Por medio de una publicación en la cuenta de ‘X’, la Liga MX ha simplemente confirmado que el juego no arrancará a las 21.00 horas, tal y como estaba programado en el calendario. Habrá que quedarse hasta más tarde para no perderse todas las acciones de este nuevo cotejo de la undécima jornada del Torneo Apertura. ¿Valdrá la pena aguardar por Puebla y Chivas?