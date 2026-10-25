Esto es lo que debes saber sobre los canales y plataformas que pasarán el último juego del día.

El Estadio Caliente levanta el telón para el desarrollo de un cruce muy prometedor entre Xolos de Tijuana, el dueño de casa, y Santos Laguna, el invitado. Se verán las caras dos oponentes que están en la “puerta” de la zona de clasificación, y donde el que gane se meterá de lleno en la lucha por un lugar en Playoffs.

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El cuadro rojinegro se coloca en el 11° puesto con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas, y está a tres unidades de los puestos de Liguilla. Del otro lado, los verdiblancos marchan en el 9° puesto con 19 puntos, tras cosechar seis triunfos, una igualdad y seis caídas, quedando a uno de la zona privilegiada.

¿Por qué Xolos vs. Santos Laguna no va por TV abierta en México?

El encuentro entre ‘La Jauría’ y ‘Los Guerreros’ no se podrá ver en forma gratuita en territorio mexicano, para mala fortuna de los fanáticos listos para sintonizar el juego. En la grilla televisiva, los canales de televisión abierta habituales del país no poseen en esta franja la cobertura en directo con imagen y sonido del cruce en la Frontera.

El Xolos-Santos, sin transmisión gratis [Foto: Getty]

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Esta situación surge de que FOX One acordó comercialmente tener la transmisión exclusiva del último partido de esta jornada 14 del Apertura 2026. La plataforma paga de streaming será la única forma a través de la cual los aficionados podrán ver en vivo el compromiso. Ninguna otra pantalla pasará el cotejo.

Esta noche, el cruce entre Xolos y Santos Laguna no irá por ningún canal de televisión, ni de la señal abierta ni de las de cable. Además, de manera online sólo FOX One transmitirá el enfrentamiento. Solo aquellos usuarios que estén registrados a este servicio podrán observar las acciones del partido de Liga MX al instante.

El último encuentro de la corriente jornada 14 del Apertura 2026 se llevará a cabo este domingo 25 de octubre, a partir de las 21.10 horas del Centro de México. El choque de Liga MX se celebrará en el Estadio Caliente, la casa de los Xolos de Tijuana. ¿Podrá Santos Laguna extender su racha ganadora en este terreno de tanta complejidad?