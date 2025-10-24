Solo quedan tres jornadas para que finalice la fase regular de la Liga MX y cada partido tiene una importancia vital. Pumas se cruza este sábado con Club León, mientras que Cruz Azul recibe el mismo día a Rayados en CU en un duelo entre dos de los principales protagonistas del torneo.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Pumas y Cruz Azul aún no se enfrentaron en el Apertura 2025 y lo harán en la última fecha del campeonato. Recordemos que La Máquina está disputando sus partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario porque decidió no jugar más en el Estadio Ciudad de los Deportes.

ver también La Inteligencia Artificial predijo el resultado de Cruz Azul vs. Rayados por el Apertura 2025

Sin embargo, en la negociación con Pumas para poder jugar en CU, el club auriazul demandó una cláusula en la que La Máquina no podía hacer de local en este recinto contra los Felinos. Por este motivo, el conjunto cementero deberá cambiar su sede en la última jornada.

De acuerdo a lo informado por David Medrano, Cruz Azul mudará su localía al Estadio Cuauhtémoc, la cancha de Club Puebla. Recordemos que La Máquina y Pumas ya se enfrentaron en este recinto en abril pasado por el Clausura 2025 y fue por el mismo motivo, porque los Cementeros tuvieron que modificar la sede.

Publicidad

Publicidad

Cruz Azul y Pumas ya se enfrentaron en el Estadio Cuauhtémoc (Getty Images)

Cruz Azul y Pumas se cruzarán el próximo 9 de noviembre por la última jornada del Apertura 2025. Todavía faltan varios días para el partido, aunque ambos equipos se encuentran en momentos diferentes: La Máquina lucha por terminar lo más arriba posible en la tabla, mientras que los Felinos pelean por alcanzar al menos el Play-In.

¿Qué pasará con la localía de Cruz Azul en el Clausura 2026?

De acuerdo a lo informado por Gerardo González, periodista de Vamos Azul, Cruz Azul tiene la intención de renovar al menos por seis meses más su estadía en Ciudad Universitaria. Por lo tanto, de momento lo más probable es que La Máquina siga jugando como local en CU.

Publicidad

Publicidad

En síntesis