Esta semana se lleva a cabo una jornada doble en el Apertura 2025. Cada vez falta menos para el cierre de la fase regular del torneo, por lo que cada partido aumenta su trascendencia. En este caso, Rayados y FC Juárez se enfrentan en el Gigante de Acero.

El juego se disputa este martes 21 de octubre por la Jornada 14 de la Liga MX. Monterrey viene de empatar 1-1 con Pumas UNAM y acumula dos empates consecutivos, mientras que FC Juárez igualó 2-2 con Pachuca y al igual que Rayados no gana desde hace dos fechas.

La predicción de la IA

En la previa al partido, se le consultó a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos indique una predicción del encuentro. “Se presenta como un duelo donde Monterrey parte como favorito por su condición de local y la calidad de su plantilla, aunque con la cautela de sus recientes empates. Juárez, por su parte, ha mostrado ser un equipo capaz de marcar y obtener resultados positivos, incluso en canchas difíciles”.

De acuerdo a lo expresado por la IA, Rayados logrará convertir el primer gol del partido gracias a Germán Berterame en la primera mitad, pero FC Juárez conseguirá igualarlo. Sin embargo, Sergio Canales luego le daría los tres puntos a su equipo en la segunda mitad y ganaría 2-1.

FC Juárez le ganó 2-1 a Rayados en su último enfrentamiento (Imago7)

“El partido terminará con la victoria ajustada de Rayados, quienes logran superar a un complicado equipo de Juárez gracias a la calidad de sus referentes ofensivos”, detalló ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, sobre lo que ocurriría en el partido de Rayados ante los Bravos.

El equipo de Domènec Torrent ya aseguró su lugar al menos en el Play-In, pero busca seguir sumando puntos para al menos sellar su posición dentro del top4 de la tabla. Por su parte, FC Juárez actualmente está 9° y solo hay una diferencia de dos unidades con Pachuca, que es el último equipo que se estaría clasificando en la Liguilla.

