Cruz Azul se enfrenta con Nexaca este domingo 26 de abril en el último partido de la Jornada 17 del Clausura 2026. Si bien el conjunto cementero ya está clasificado a la Liguilla, su ubicación en la tabla puede cambiar dependiendo del resultado.

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Este será el primer partido de La Máquina sin Nicolás Larcamón como su entrenador. La directiva decidió despedirlo tras el empate con Querétaro y quien estará a cargo de forma interina será Joel Huiqui. Cruz Azul tiene expectativas de terminar lo más arriba posible en la Liga MX.

¿Qué pasa con Cruz Azul en la tabla si le gana a Necaxa?

Si Cruz Azul le gana a Necaxa este domingo 26 de abril, entonces La Máquina terminará 3° en la tabla del Clausura 2026 y se enfrentaría con Atlas por los cuartos de final de la Liguilla (define como local). Además, el club cementero recibiría el millón de dólares por terminar en lo más alto en la clasificación anual.

¿Qué pasa si Cruz Azul empata con Necaxa?

Si Cruz Azul empata con Necaxa este domingo 26 de abril, el equipo de Joel Huiqui quedará 3° en la clasificación y jugaría frente a Atlas por los cuartos de final de la Liguilla (define como local). Pero esta igualdad no le daría el millón de dólares por terminar líder en la tabla anual.

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¿Qué pasa si Cruz Azul pierde con Necaxa?

Si Cruz Azul pierde con Necaxa este domingo 26 de abril, entonces La Máquina quedaría 5° en la tabla y tendría que enfrentarse con Toluca por los cuartos de final de la Liguilla. Además, en ese caso, el club cementero jugaría la revancha en el Nemesio Díez.

En síntesis