Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde ante Pachuca por el Play-In del Apertura 2025

Pumas UNAM atraviesa un momento clave en el cierre del año futbolístico y busca recuperar su mejor funcionamiento en este tramo decisivo. Después de dos torneos en los que apenas lograron llegar al Play-In, tanto en el Clausura como en el Apertura, el equipo universitario sabe que ya no tiene margen de error. Esta vez, el desafío será ante Pachuca, en un duelo programado para este jueves a las 19:00 horas de la CDMX en el Estadio Hidalgo.

Publicidad

Publicidad

El conjunto dirigido por Efraín Juárez llega con la obligación de competir al máximo para mantenerse con vida en la lucha por un lugar en la Liguilla. El encuentro en el Hidalgo representa mucho más que un simple compromiso: será una verdadera prueba de carácter para un plantel que necesita cerrar el año con señales claras de crecimiento.

¿Qué pasa si Pumas gana ante Pachuca?

Si Pumas consigue llevarse la victoria en territorio hidalguense, no podrá relajarse. El formato del Play-In establece que, aun ganando, los universitarios deberán disputar un partido adicional ante el perdedor del duelo entre Xolos de Tijuana y FC Juárez, que también se juega este jueves. Solo superando ese segundo compromiso podrán sellar su boleto a los cuartos de final.

¿Qué pasa si Pumas empata ante Pachuca?

En caso de que el marcador termine igualado en los 90 minutos, el reglamento es muy claro: no habrá tiempo extra. El clasificado se definirá directamente desde el punto penal. Pumas deberá prepararse para un desenlace dramático en una serie de penales que podría cambiar por completo su destino en el torneo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Pumas pierde ante Pachuca?

ver también ¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025

Si los auriazules son derrotados en el Estadio Hidalgo, su participación en el Apertura 2025 llegará a su fin. Una caída los dejaría automáticamente fuera de toda posibilidad de continuar en el certamen, poniendo punto final a una campaña complicada. Para Pachuca, en cambio, un triunfo dejaría abierta la puerta para seguir peleando por meterse a la Liguilla.